明大・斉藤大ら３２人が大学日本代表候補

全日本大学野球連盟は１７日、８月の第２９回ユニバーシアード（台北）の代表候補１次登録選手３２人を発表。今秋ドラフト候補の明大・斉藤大将投手、奈良学園大・宮本丈内野手（ともに３年）らが選ばれた。３月２１日～２３日に選考合宿（バッティングパレス相石ひらつか）が行われ、６月に２２人が最終登録される。１次登録選手は以下の通り。

【投手】（１３人）

東北福祉大・津森宥紀（１年）、国際武道大・伊藤将司（２年）、上武大・寺沢星耶（２年）、明大・斉藤大将（３年）、早大・小島和哉（２年）、明大・森下暢仁（１年）、国学院大・清水昇（２年）、日体大・松本航（２年）、東海大・青島凌也（２年）、東海大・横川楓薫（２年）、名城大・栗林良吏（２年）、立命大・東克樹（３年）、関大・阪本大樹（３年）

【捕手】（４人）

富士大・小林遼（３年）、上武大・吉田高彰（２年）、立正大・小畑尋規（３年）、桜美林大・大平達樹（３年）

【内野手】（９人）

東北福祉大・楠本泰史（３年）、立大・熊谷敬宥（３年）、法大・小林満平（２年）、明大・竹村春樹（３年）、明大・渡辺佳明（２年）、東洋大・中川圭太（２年）、日大・太田和輝（３年）、東海大・下石涼太（３年）、奈良学園大・宮本丈（３年）

【外野手】（６人）

上武大・島田海吏（３年）、慶大・岩見雅紀（３年）、明大・逢沢崚介（２年）、日大・長沢吉貴（２年）、中部学院大・内海大寿（３年）、立命大・辰己涼介（２年）