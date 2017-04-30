【東都準硬式】中大が２つ目の勝ち点

◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部 中大６―５東海大（３０日・ダイワハウススタジアム八王子）

中大が競り勝って東海大に連勝した。初回、真谷健吾（２年＝佐賀商）の本塁打で先制。２回には大畑幸平（３年＝報徳学園）、端岡陸（２年＝報徳学園）の適時打で３点を追加した。４回に１点差に追い上げられたが、端岡のスクイズで１点を加え、５回には小宮山優生（２年＝日川）の適時二塁打で加点。投げては先発の小澤巧平（２年＝日川）から細谷琢真（３年＝沼田）、渡邊剛（４年＝浦和学院）につないで粘る東海大を振り切った。

中大・小宮山優生「気持ちで打ちました。無心で振り抜いた結果が良い結果となりました」

【東都大学準硬式野球連盟加盟校】

▽１部 中大、国士舘大、日大、東海大、東洋大、専大

▽２部 法大２、筑波大、亜大、青学大、国学院大、日体大

▽３部 帝京大、駒大、千葉大、城西大、独協大、上智大

▽４部 東農大、明治薬科大、一橋大、首都大学東京、成蹊大、千葉経済大

▽５部 立正大、千葉商科大、東京農工大、学習院大、東京理科大、健康科学大

▽６部 東京工業大、東京薬科大、東京電機大、電通大、日本獣医生命科学大