楽天、イーグルスジュニアメンバーを発表

楽天は６日、１２月下旬に札幌Ｄで行われる「ＮＰＢ１２球団ジュニアトーナメント２０１７ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 日能研」に出場する楽天イーグルスジュニアの登録メンバー１６名を選出したことを発表した。メンバーは以下の通り。

武田 陸玖（タケダ・リク）山形・成生小６年 成生ファイヤードラゴンズ

井上 雄斗（イノウエ・ユウト）山形・尾花沢小６年 尾小ボーイズ

小玉 湧斗（コダマ・ユウト）秋田・払戸小６年 払戸小野球スポーツ少年団

三原田 京成（ミハラダ・ケイセイ）新潟・直江津南小６年 直江津南サザンクロス

齋藤 陽（サイトウ・ヒナタ）宮城・枝野小６年 角田レッドサーベルズ

堀江 大和（ホリエ・ヤマト）秋田・西仙北小６年 西仙北ＢＣスポーツ少年団

下山 健太（シモヤマ・ケンタ）青森・小沢小６年 小沢ブルーサンダーズ

中田 聖弥（ナカタ・セイヤ）岩手・帯島小６年 帯島スポーツ少年団

木村 春人（キムラ・シュント）宮城・角田小６年 角田レッドサーベルズ

齋藤 陽貴（サイトウ・ハルキ）宮城・成瀬小６年 大崎ジュニアドラゴン

長澤 晃汰（ナガサワ・コウタ）秋田・中仙小６年 中仙ファイターズ

淡路 建司（アワジ・ケンジ）秋田・藤里小６年 藤里クラブ

川本虎太朗（カワモト・コタロウ）秋田・院内小６年 秋田ファイターズ

阿部 楓太（アベ・フウタ）宮城・第二小６年 いそ山バッドボーイズ

高橋 楓真（タカハシ・フウマ）山形・蔵増小６年 天童北部レッドジャイアンツ

新沼 空大（ニイヌマ・ソウタ）岩手・立根小６年 立根野球スポーツ少年団