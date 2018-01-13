【ドラフト候補特集】大学生は投手に好素材、社会人は投打に注目

今秋ドラフト候補の大学生右腕では明治神宮大会を制した日体大の松本航（明石商）と東妻（あづま）勇輔（智弁和歌山）のＷエースの他、法大・菅野秀哉（小高工）、東海大・青島凌也（東海大相模）、東洋大・梅津晃大（仙台育英）、名城大・栗林良吏（りょうじ、愛知黎明）に、昨秋リーグ戦で完全試合を達成した関大・山本隆広（桜宮）も好素材だ。左腕では、星槎道都大を神宮大会準Ｖに導いた福田俊（横浜創学館）や富士大の鈴木翔天（向上）らの成長が楽しみだ。

社会人では、ドラフト解禁イヤーに挑む大卒２年目の即戦力候補に注目だ。東京ガスの笹川晃平（東洋大）は、昨秋の社会人日本代表でも４番を務めた右のスラッガー。ホンダ鈴鹿の松本桃太郎内野手は仙台大時代、仙台六大学リーグ新記録となる通算１２０安打を放った安打製造機。投手では、日本通運の生田目翼（流通経大）は最速１５５キロをマークした経験を持つ力投派右腕。ＮＴＴ東日本の堀誠（立正大）は、昨夏の都市対抗野球優勝に貢献し、新人賞にあたる若獅子賞を獲得した。

◆今秋ドラフト候補

【投手】

福田俊（星槎道都大）１７０センチ、７５キロ＝左左

鈴木翔天（富士大）１８５センチ、８０キロ＝左左

高橋優貴（八戸学院大）１７８センチ、７４キロ＝左左

伊藤将司（国際武道大）１７８センチ、８５キロ＝左左

石井聖太（中央学院大）１７９センチ、７６キロ＝右右

漆原大晟（新潟医療福祉大）１８１センチ、７８キロ＝右左

菅野秀哉（法大）１８３センチ、８３キロ＝右右

森田駿哉（法大）１８３センチ、７９キロ＝左左

小島和哉（早大）１７５センチ、７６キロ＝左左

梅津晃大（東洋大）１８７センチ、８７キロ＝右右

甲斐野央（東洋大）１８５センチ、７５キロ＝右左

中村稔弥（亜大）１７７センチ、８１キロ＝左左

鈴木友也（立正大）１７８センチ、７５キロ＝右右

釘宮光希（立正大）１７５センチ、７５キロ＝右右

清水昇（国学院大）１８０センチ、８２キロ＝右左

河端優馬（青学大）１８６センチ、８８キロ＝右左

松本航（日体大）１７６センチ、８５キロ＝右右

東妻勇輔（日体大）１７０センチ、７０キロ＝右右

青島凌也（東海大）１７８センチ、７８キロ＝右右

飯島海斗（東海大）１８５センチ、７４キロ＝左左

谷崎龍（福井工大）１９２センチ、９０キロ＝右右

栗林良吏（名城大）１７６センチ、７２キロ＝右右

山上大輔（立命大）１８２センチ、８８キロ＝右左

山本隆広（関大）１７２センチ、７７キロ＝右左

島内颯太郎（九州共立大）１８０センチ、７７キロ＝右右

弓削隼人（ＳＵＢＡＲＵ）１９２センチ、９４キロ＝左左

生田目翼（日本通運）１７６センチ、８４キロ＝右右

斎藤友貴哉（ホンダ）１８４センチ、９２キロ＝右左

堀誠（ＮＴＴ東日本）１８６センチ、８３キロ＝右右

永谷暢章（ＪＲ東日本）１８８センチ、９０キロ＝右右

鈴木健矢（ＪＸ－ＥＮＥＯＳ）１７７センチ、７５キロ＝右左

左沢優（ＪＸ－ＥＮＥＯＳ）１７１センチ、７６キロ＝左左

岡野祐一郎（東芝）１８０センチ、８４キロ＝右右

富山凌雅（トヨタ自動車）１７８センチ、８２キロ＝左左

勝野昌慶（三菱重工名古屋）１８３センチ、８２キロ＝右右

堀田晃（西濃運輸）１８０センチ、８３キロ＝右右

平尾奎太（ホンダ鈴鹿）１８８センチ、８８キロ＝左左

高橋拓巳（日本生命）１７６センチ、７２キロ＝左左

吉川峻平（パナソニック）１８３センチ、７７キロ＝右右

【捕手】

吉田高彰（上武大）１８０センチ、７８キロ＝右右

頓宮裕真（亜大）１８３センチ、９７キロ＝右右

長壱成（駒大）１８１センチ、７４キロ＝右右

太田光（大商大）１７６センチ、７４キロ＝右右

柘植世那（ホンダ鈴鹿）１７４センチ、７８キロ＝右右

【内野手】

渡辺佳明（明大）１７９センチ、７４キロ＝右左

中山翔太（法大）１８６センチ、９５キロ＝右右

中川圭太（東洋大）１８０センチ、７５キロ＝右右

松田進（ホンダ）１８７センチ、９１キロ＝右右

松本桃太郎（ホンダ鈴鹿）１７７センチ、８７キロ＝右左

【外野手】

逢沢崚介（明大）１７５センチ、７７キロ＝左左

正隨優弥（亜大）１８１センチ、９０キロ＝右右

小郷裕哉（立正大）１７６センチ、７４キロ＝右左

長沢吉貴（日大）１７２センチ、６２キロ＝右左

徳本健太朗（青学大）１７７センチ、７５キロ＝右左

辰己涼介（立命大）１７８センチ、６８キロ＝右左

拝崎諒（ＪＲ東日本）１８２センチ、７８キロ＝左左

笹川晃平（東京ガス）１８２センチ、８６キロ＝右右

皆川仁（日本生命）１７７センチ、８１キロ＝右左

【注】社会人は今秋ドラフト解禁者（高卒３年目、大卒２年目のみ）