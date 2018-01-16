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日本高校サッカー選抜候補に選手権初優勝の前橋育英ＦＷ飯島陸ら３０人

2018年1月16日17時16分  スポーツ報知
  • 前橋育英の飯島陸

　日本サッカー協会は１６日、日本高校サッカー選抜候補３０人を発表した。今年度の全国高校サッカー選手権で初優勝した前橋育英（群馬）から、ＧＫ湯沢拓也（３年）、ＤＦ後藤田亘輝（３年）、ＤＦ角田涼太朗（３年）、ＭＦ田部井涼（３年）、ＦＷ飯島陸（３年）ら５人選ばれた。準優勝した流通経大柏からもＧＫ薄井覇斗（３年）、ＤＦ関川郁万（３年）、ＭＦ宮本優太（３年）、ＭＦ宮地泰智（３年）、ＭＦ石川貴登（３年）の５人が入った。

　同候補は１９日から始まる大阪・堺市合宿などを経て、２月１０日の富士ゼロックス・スーパー杯（川崎―Ｃ大阪、埼玉）の前座試合、Ｕ―１８Ｊリーグ選抜戦に臨む。３月には、オランダ、ドイツ遠征を行う。

　【スタッフ】

　監督　平野直樹（履正社）

　【選手】

　▼ＧＫ

　薄井　覇斗（３年）＝流通経大柏＝

　湯沢　拓也（３年）＝前橋育英＝

　浜田　太郎（３年）＝初芝橋本＝

　松田　　亮（２年）＝東福岡＝

　▼ＤＦ

　関川　郁万（２年）＝流通経大柏＝

　後藤田亘輝（３年）＝前橋育英＝

　角田涼太朗（３年）＝前橋育英＝

　嶋中　春児（３年）＝長崎総合科学大付＝

　佐藤　拓海（３年）＝青森山田＝

　蓑田　広大（３年）＝青森山田＝

　大森　大地（３年）＝帝京大可児＝

　石井　優輝（３年）＝昌平＝

　生駒　　仁（３年）＝鹿児島城西＝

　▼ＭＦ

　宮本　優太（３年）＝流通経大柏＝

　菊地　泰智（３年）＝流通経大柏＝

　石川　貴登（３年）＝流通経大柏＝

　田部井　涼（３年）＝前橋育英＝

　稲見　哲行（３年）＝矢板中央＝

　松井　蓮之（３年）＝矢板中央＝

　檀崎　竜孔（２年）＝青森山田＝

　梅津　凌岳（３年）＝京都橘＝

　青木真生都（３年）＝東福岡＝

　田中　雄大（３年）＝桐光学園＝

　井上　　怜（２年）＝市立船橋＝

　▼ＦＷ

　飯島　　陸（３年）＝前橋育英＝

　荒木　駿太（３年）＝長崎総合科学大付＝

　佐藤　颯汰（３年）＝日章学園＝

　圓道　将良（３年）＝旭川実＝

　町野　修斗（３年）＝履正社＝

　福元　友哉（３年）＝市立船橋＝

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