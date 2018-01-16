日本高校サッカー選抜候補に選手権初優勝の前橋育英ＦＷ飯島陸ら３０人

前橋育英の飯島陸

日本サッカー協会は１６日、日本高校サッカー選抜候補３０人を発表した。今年度の全国高校サッカー選手権で初優勝した前橋育英（群馬）から、ＧＫ湯沢拓也（３年）、ＤＦ後藤田亘輝（３年）、ＤＦ角田涼太朗（３年）、ＭＦ田部井涼（３年）、ＦＷ飯島陸（３年）ら５人選ばれた。準優勝した流通経大柏からもＧＫ薄井覇斗（３年）、ＤＦ関川郁万（３年）、ＭＦ宮本優太（３年）、ＭＦ宮地泰智（３年）、ＭＦ石川貴登（３年）の５人が入った。

同候補は１９日から始まる大阪・堺市合宿などを経て、２月１０日の富士ゼロックス・スーパー杯（川崎―Ｃ大阪、埼玉）の前座試合、Ｕ―１８Ｊリーグ選抜戦に臨む。３月には、オランダ、ドイツ遠征を行う。

【スタッフ】

監督 平野直樹（履正社）

【選手】

▼ＧＫ

薄井 覇斗（３年）＝流通経大柏＝

湯沢 拓也（３年）＝前橋育英＝

浜田 太郎（３年）＝初芝橋本＝

松田 亮（２年）＝東福岡＝

▼ＤＦ

関川 郁万（２年）＝流通経大柏＝

後藤田亘輝（３年）＝前橋育英＝

角田涼太朗（３年）＝前橋育英＝

嶋中 春児（３年）＝長崎総合科学大付＝

佐藤 拓海（３年）＝青森山田＝

蓑田 広大（３年）＝青森山田＝

大森 大地（３年）＝帝京大可児＝

石井 優輝（３年）＝昌平＝

生駒 仁（３年）＝鹿児島城西＝

▼ＭＦ

宮本 優太（３年）＝流通経大柏＝

菊地 泰智（３年）＝流通経大柏＝

石川 貴登（３年）＝流通経大柏＝

田部井 涼（３年）＝前橋育英＝

稲見 哲行（３年）＝矢板中央＝

松井 蓮之（３年）＝矢板中央＝

檀崎 竜孔（２年）＝青森山田＝

梅津 凌岳（３年）＝京都橘＝

青木真生都（３年）＝東福岡＝

田中 雄大（３年）＝桐光学園＝

井上 怜（２年）＝市立船橋＝

▼ＦＷ

飯島 陸（３年）＝前橋育英＝

荒木 駿太（３年）＝長崎総合科学大付＝

佐藤 颯汰（３年）＝日章学園＝

圓道 将良（３年）＝旭川実＝

町野 修斗（３年）＝履正社＝

福元 友哉（３年）＝市立船橋＝