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【東都準硬式】専大が３つ目の勝ち点

2017年5月16日16時25分  スポーツ報知
  • 初スタメンで中越え適時打を放つ活躍をみせた専大・石川

　◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部　専大７―３東洋大（１６日・上柚木公園）

　東洋大は初回１死３塁で多田龍ノ介（３年＝高松西）が犠飛を放ち先制。追う専大は五十嵐健（２年＝常総学院）の適時打で追いつくと、４回には大野恵和（３年＝専大松戸）、桂川海輝（３年＝専大北上）、杉山滉生（３年＝専大北上）の適時打で３点を勝ち越し。６回には今季初スタメンの石川真大（１年＝緑岡）のの中越え適時三塁打、上野滉平（２年＝県岐阜商）の犠飛で３点を加えた。東洋大は５回、若原笙弥（２年＝九州学院）、多田の適時打で２点を返したが、専大の継投に反撃を断たれた。

　石川真大「デビュー戦で緊張しましたが、先輩方の応援に後押しされ結果を残すことができました」

　【東都大学準硬式野球連盟加盟校】

　▽１部　中大、国士舘大、日大、東海大、東洋大、専大

　▽２部　法大２、筑波大、亜大、青学大、国学院大、日体大

　▽３部　帝京大、駒大、千葉大、城西大、独協大、上智大

　▽４部　東農大、明治薬科大、一橋大、首都大学東京、成蹊大、千葉経済大

　▽５部　立正大、千葉商科大、東京農工大、学習院大、東京理科大、健康科学大

　▽６部　東京工業大、東京薬科大、東京電機大、電通大、日本獣医生命科学大

初スタメンで中越え適時打を放った専大・石川

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