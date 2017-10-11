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侍ジャパンＵ―１５代表の追加選手４人を発表

2017年10月11日14時55分  スポーツ報知

　ＮＰＢエンタープライズは１１日、「第９回ＢＦＡ　Ｕ―１５アジア野球選手権」（１１月１日から静岡・伊豆市）に出場する侍ジャパンＵ―１５代表の追加選手４人を発表。代表全１８選手が決定した。代表メンバーは２８日から最終合宿を行い、韓国、台湾など６か国・地域で争う本大会に臨む。

【Ｕ―１５代表メンバー】

▽監督

伊藤将啓（千葉・習志野一中教諭）

▽コーチ

大内啓至（茨城・水戸一中教諭）

坂脇寛人（神奈川・青葉台中教諭）

武田勝（石川ミリオンスターズ）

▽投手

根本悠楓（北海道・白翔中）

宮本拓実（宮城・仙台育英学園秀光中）

寺西成騎（石川・根上中）

荻原吟哉（石川・星稜中）

浜田世（高知・高知中）

清水惇（群馬・長野郷中）

▽捕手

菅谷真之介（千葉・七林中）

内山壮真（石川・星稜中）

▽内野手

米永大基（埼玉・城南中）

山田将義（東京・駿台学園中）

長谷川優也（新潟・黒埼中）

山城航太郎（福岡・高宮中）

神里陸（沖縄・南星中）

鎌田州真（東京・志茂田中）

高橋凌（千葉・七林中）

▽外野手

加藤陸久（神奈川・文命中）

功刀史也（山梨・白根巨摩中）

平尾柊翔（埼玉・大石南中）

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