侍ジャパンＵ―１５代表の追加選手４人を発表
2017年10月11日14時55分 スポーツ報知
ＮＰＢエンタープライズは１１日、「第９回ＢＦＡ Ｕ―１５アジア野球選手権」（１１月１日から静岡・伊豆市）に出場する侍ジャパンＵ―１５代表の追加選手４人を発表。代表全１８選手が決定した。代表メンバーは２８日から最終合宿を行い、韓国、台湾など６か国・地域で争う本大会に臨む。
【Ｕ―１５代表メンバー】
▽監督
伊藤将啓（千葉・習志野一中教諭）
▽コーチ
大内啓至（茨城・水戸一中教諭）
坂脇寛人（神奈川・青葉台中教諭）
武田勝（石川ミリオンスターズ）
▽投手
根本悠楓（北海道・白翔中）
宮本拓実（宮城・仙台育英学園秀光中）
寺西成騎（石川・根上中）
荻原吟哉（石川・星稜中）
浜田世（高知・高知中）
清水惇（群馬・長野郷中）
▽捕手
菅谷真之介（千葉・七林中）
内山壮真（石川・星稜中）
▽内野手
米永大基（埼玉・城南中）
山田将義（東京・駿台学園中）
長谷川優也（新潟・黒埼中）
山城航太郎（福岡・高宮中）
神里陸（沖縄・南星中）
鎌田州真（東京・志茂田中）
高橋凌（千葉・七林中）
▽外野手
加藤陸久（神奈川・文命中）
功刀史也（山梨・白根巨摩中）
平尾柊翔（埼玉・大石南中）