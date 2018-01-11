【侍女子】トライアウト合格者２７人を発表

ＮＰＢエンタープライズと全日本女子野球連盟は１１日、６連覇がかる「第８回ＷＢＳＣ女子野球ワールドカップ」（８月２２日から米フロリダ州）に向けた侍ジャパン女子代表（マドンナジャパン）のトライアウト合格者を発表した。２７人の合格者と３人の再考対象者は、２月２３日から宮崎県日向市で行われる第１回強化合宿に参加する。

【トライアウト合格者（※は再考対象者）】

▼投手

花ケ崎衣利（尚美学園大）

清水美佑（アサヒトラスト）

小田嶋真美（横浜隼人高）

山田優理（尚美学園大）

石村奈々（履正社高）

坂原愛海（京都両洋高）

村川祐月（駒沢学園女子高）

大野七海（福知山成美高）

※田中露朝（尚美学園大）

※大倉史帆里（平成国際大）

▼捕手

船越千紘（平成国際大）

英菜々子（日大国際関係学部）

田端凛々花（折尾愛真高）

金満梨々那（開志学園高）

※緒方佑華（折尾愛真高）

▼内野手

川中もも（平成国際大）

坂井美月（履正社ＲＥＣＴＯＶＥＮＵＳ）

出口彩香（ハナマウイ）

田中美羽（アサヒトラスト）

阿部希（福知山成美高）

吉井温愛（履正社高）

芦田カンナ（駒沢Ｒｉｓｅ）

田口真奈（環太平洋大）

吉澤栞奈（札幌新陽高）

▼外野手

北山未来（履正社高）

安達瑠左（京都両洋高）

田中亜里沙（大阪体育大）

小島也弥（環太平洋大）

渡辺那奈（作新学院高）

村田凪佐（京都外大西高）