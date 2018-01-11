注 目 テレ東・西野アナウンサーコラム   絶好調！「馬トク激走データ　コンビニプリント」
Facebook
Twitter

【侍女子】トライアウト合格者２７人を発表　

2018年1月11日16時13分  スポーツ報知
  • １２月のトライアウトで、受検生にあいさつする橘田恵監督

　ＮＰＢエンタープライズと全日本女子野球連盟は１１日、６連覇がかる「第８回ＷＢＳＣ女子野球ワールドカップ」（８月２２日から米フロリダ州）に向けた侍ジャパン女子代表（マドンナジャパン）のトライアウト合格者を発表した。２７人の合格者と３人の再考対象者は、２月２３日から宮崎県日向市で行われる第１回強化合宿に参加する。

【トライアウト合格者（※は再考対象者）】

　▼投手
　花ケ崎衣利（尚美学園大）
　清水美佑（アサヒトラスト）
　小田嶋真美（横浜隼人高）
　山田優理（尚美学園大）
　石村奈々（履正社高）
　坂原愛海（京都両洋高）
　村川祐月（駒沢学園女子高）
　大野七海（福知山成美高）
　※田中露朝（尚美学園大）
　※大倉史帆里（平成国際大）

　▼捕手
　船越千紘（平成国際大）
　英菜々子（日大国際関係学部）
　田端凛々花（折尾愛真高）
　金満梨々那（開志学園高）
　※緒方佑華（折尾愛真高）

　▼内野手
　川中もも（平成国際大）
　坂井美月（履正社ＲＥＣＴＯＶＥＮＵＳ）
　出口彩香（ハナマウイ）
　田中美羽（アサヒトラスト）
　阿部希（福知山成美高）
　吉井温愛（履正社高）　
　芦田カンナ（駒沢Ｒｉｓｅ）
　田口真奈（環太平洋大）
　吉澤栞奈（札幌新陽高）

　▼外野手
　北山未来（履正社高）
　安達瑠左（京都両洋高）
　田中亜里沙（大阪体育大）
　小島也弥（環太平洋大）
　渡辺那奈（作新学院高）
　村田凪佐（京都外大西高）

  • 楽天SocialNewsに投稿！
その他
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ