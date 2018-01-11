【侍女子】トライアウト合格者２７人を発表
2018年1月11日16時13分 スポーツ報知
ＮＰＢエンタープライズと全日本女子野球連盟は１１日、６連覇がかる「第８回ＷＢＳＣ女子野球ワールドカップ」（８月２２日から米フロリダ州）に向けた侍ジャパン女子代表（マドンナジャパン）のトライアウト合格者を発表した。２７人の合格者と３人の再考対象者は、２月２３日から宮崎県日向市で行われる第１回強化合宿に参加する。
【トライアウト合格者（※は再考対象者）】
▼投手
花ケ崎衣利（尚美学園大）
清水美佑（アサヒトラスト）
小田嶋真美（横浜隼人高）
山田優理（尚美学園大）
石村奈々（履正社高）
坂原愛海（京都両洋高）
村川祐月（駒沢学園女子高）
大野七海（福知山成美高）
※田中露朝（尚美学園大）
※大倉史帆里（平成国際大）
▼捕手
船越千紘（平成国際大）
英菜々子（日大国際関係学部）
田端凛々花（折尾愛真高）
金満梨々那（開志学園高）
※緒方佑華（折尾愛真高）
▼内野手
川中もも（平成国際大）
坂井美月（履正社ＲＥＣＴＯＶＥＮＵＳ）
出口彩香（ハナマウイ）
田中美羽（アサヒトラスト）
阿部希（福知山成美高）
吉井温愛（履正社高）
芦田カンナ（駒沢Ｒｉｓｅ）
田口真奈（環太平洋大）
吉澤栞奈（札幌新陽高）
▼外野手
北山未来（履正社高）
安達瑠左（京都両洋高）
田中亜里沙（大阪体育大）
小島也弥（環太平洋大）
渡辺那奈（作新学院高）
村田凪佐（京都外大西高）