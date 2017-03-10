【ＷＢＣ】先発・武田、３回４安打３奪三振１失点…試合経過

先発投手の武田

◆ＷＢＣ ▽１次リーグ・プールＢ 日本７―１中国（１０日、東京ドーム）

◇９回（中０、日Ｘ）

【中】（投手秋吉）楊順意遊飛、陸振洪左飛、李寧一ゴロ

◇８回（両軍０）

【中】（投手平野）ウォン三振、チャン三ゴロ、那チュワン三振

【日】（投手宮海成）秋山左前安打、大野の二ゴロで秋山二封、（投手陳クン）鈴木中飛、平田三振

◇７回（中０、日２）

【中】（投手松井裕、左翼平田、中堅秋山、右翼鈴木）許桂源、杜暁レイ、チュ夫佳三者連続三振

【日】平田四球、松田の遊ゴロで平田二封、そのとき二塁杜暁レイ一塁へ悪送球し松田二進、内川中飛、田中の二塁内野安打で松田三進、菊池のとき田中二盗、菊池の遊撃内野安打で松田生還、そのとき遊撃ウォン一塁へ悪送球し田中生還、菊池二進、山田右飛

◇６回（両軍０）

【中】（投手増井）那チュワン投ゴロ、楊順洪右前安打、陸振洪の三ゴロで楊順洪二封、李寧一ゴロ

【日】筒香一ゴロ、大野、鈴木ともに三振

◇５回（両軍０）

【中】（捕手大野、一塁内川）チュ夫桂、ウォン、チャン三者連続三振

【日】田中四球、菊池二ゴロ併殺打、山田三ゴロ

◇４回（両軍０）

【中】（投手藤浪）楊順意二飛、陸振洪バント投ゴロ、王偉死球、許桂源四球で一、二塁、杜暁レイ三振

【日】（投手孟偉強、捕手李寧）平田遊ゴロ、松田三ゴロ、小林の代打内川一ゴロ

◇３回（中１、日２）

【中】許桂源左前安打、杜暁レイ右飛、チュ夫佳のとき許桂源捕手小林のけん制でタッチアウト、チュ夫桂四球、ウォンの中前安打でチュ夫桂二進、チャンの右前安打でチュ夫桂生還、ウォン三進、那チュワンの遊ゴロでチャン二封

【日】菊池中飛、山田四球、筒香の遊ゴロで山田二封、中田左越２号２ラン、鈴木左飛

◇２回（中０、日２）

【中】楊順意三振、陸振洪二ゴロ、王偉三振

【日】鈴木三振、平田中飛、松田左前安打、小林左越１号２ラン、田中三邪飛

◇１回（中０、日１）

【中】チュ夫佳右前安打、ジョイ・ウォンの遊ゴロでチュ夫佳二進、レイ・チャンの中飛でチュ夫佳三進、那チュワン三振

【日】田中中前安打、菊池三振のとき田中二盗と捕手王偉二塁への悪送球で田中三進、山田の右犠飛で田中生還、筒香右前安打、中田右飛