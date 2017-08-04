作新学院は盛岡大付と、大阪桐蔭は米子松蔭と初戦…甲子園組み合わせ抽選
第９９回全国高校野球選手権（７日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が４日、大阪市内で行われ、史上初となる２度目の春夏連覇がかかる大阪桐蔭（大阪）は、米子松蔭（鳥取）と４日目の第４試合に戦うことが決まった。
また、昨夏王者・作新学院（栃木）は２日目の第１試合で盛岡大付との初戦を迎える。
この日決まった組みあわせは次の通り。
【第１日】
▼開会式（９時）
▽１回戦
〈１〉１０時半 彦根東（滋賀）―波佐見（長崎）
〈２〉１３時 済美（愛媛）―東筑（福岡）
〈３〉１５時半 藤枝明誠（静岡）―津田学園（三重）
【第２日】
〈１〉８時 作新学院（栃木）―盛岡大付（岩手）
〈２〉１０時半 分松商学園（長野）―土浦日大（茨城）
〈３〉１３時 前橋育英（群馬）―山梨学院（山梨）
〈４〉１５時半 日大山形（山形）―明徳義塾（高知）
【第３日】
〈１〉８時 木更津総合（千葉）―日本航空石川（石川）
〈２〉１０時半 開星（島根）―花咲徳栄（埼玉）
〈３〉１３時 聖光学院（福島）―おかやま山陽（岡山）
〈４〉１５時半 早稲田佐賀（佐賀）―聖心ウルスラ（宮崎）
【第４日】
〈１〉８時 広陵（広島）―中京大中京（愛知）
〈２〉１０時半 横浜（神奈川）―秀岳館（熊本）
〈３〉１３時 興南（沖縄）―智弁和歌山（和歌山）
〈４〉１５時半 大阪桐蔭（大阪）―米子松蔭（鳥取）
【第５日】
〈１〉９時半 滝川西（北北海道）―仙台育英（宮城）
〈２〉１２時 日本文理（新潟）―鳴門渦潮（徳島）
▽２回戦
〈３〉１４時半 北海（南北海道）―神戸国際大付（兵庫）
【第６日】
〈１〉８時 大垣日大（岐阜）―天理（奈良）
〈２〉１０時半 三本松（香川）―下関国際（山口）
〈３〉１３時 明桜（秋田）―二松学舎大付（東東京）
〈４〉１５時半 明豊（大分）―坂井（福井）
【第７日】
〈１〉８時 京都成章（京都）―神村学園（鹿児島）
〈２〉１０時半 高岡商（富山）―東海大菅生（西東京）
〈３〉１３時 青森山田（青森）―彦根東・波佐見の勝者