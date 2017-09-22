日大三・桜井、プロ志望届提出へ
2017年9月22日13時13分 スポーツ報知
９月２１日午後５時時点でプロ志望届提出した高校生は以下の通り。
▽岩手 盛岡大付・比嘉賢伸
▽山形 羽黒・田中優大
▽福島 郡山商・山ノ井雄喜、いわき光洋・園部佳太
▽茨城 筑波・瀧幸輝
▽栃木 青藍泰斗・石川翔、白鴎大足利・北浦竜次
▽群馬 常磐・山上信吾、健大高崎・湯浅大
▽埼玉 埼玉栄・戸石大樹
▽千葉 東海大市原望洋・金久保優斗
▽東京 堀越・神保優貴、日大鶴ケ丘・赤星優志、大島・三宮仁、東海大高輪台・宮路悠良、日大三・桜井周斗
▽神奈川 横浜・喜多村巴、武相・山本雅樹、平塚工・金子寛大、星槎国際・本田仁海
▽長野 松本第一・新山進也
▽新潟 関根学園・荒井颯太、糸魚川白嶺・綱島龍生、佐渡・菊地大稀
▽富山 新川・浜木迅也
▽福井 啓新・牧丈一郎
▽静岡 小笠・佐々木健、御殿場西・木須デソウザフェリペ、磐田東・寺田祐貴、飛龍・比屋根彰人
▽岐阜 美濃加茂・池戸昇太
▽滋賀 野洲・園田彪
▽京都 京都成章・北山亘基
▽奈良 添上・乾由磨、大宇陀・中村巴瑠
▽和歌山 箕島・中川虎大
▽兵庫 神戸弘陵・東晃平、市西宮・山本拓実、滝川二・高松渡、西脇工・翁田大勢、三田松聖・稲富宏樹
▽岡山 創志学園・難波侑平、おかやま山陽・小松章浩
▽広島 瀬戸内・森石光一郎
▽徳島 新野・折下光輝、鳴門渦潮・河野成季、小松島・森本楓雅
▽高知 高知・山崎翔立
▽福岡 真颯館・高木渉
▽熊本 秀岳館・田浦文丸
▽大分 柳ケ浦・田中瑛斗
▽沖縄 八重山商工・平良海馬ドラフト候補