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日大三・桜井、プロ志望届提出へ

2017年9月22日13時13分  スポーツ報知
  • 日大三・桜井周斗

　９月２１日午後５時時点でプロ志望届提出した高校生は以下の通り。

　▽岩手　盛岡大付・比嘉賢伸

　▽山形　羽黒・田中優大

　▽福島　郡山商・山ノ井雄喜、いわき光洋・園部佳太

　▽茨城　筑波・瀧幸輝

　▽栃木　青藍泰斗・石川翔、白鴎大足利・北浦竜次

　▽群馬　常磐・山上信吾、健大高崎・湯浅大

　▽埼玉　埼玉栄・戸石大樹

　▽千葉　東海大市原望洋・金久保優斗

　▽東京　堀越・神保優貴、日大鶴ケ丘・赤星優志、大島・三宮仁、東海大高輪台・宮路悠良、日大三・桜井周斗

　▽神奈川　横浜・喜多村巴、武相・山本雅樹、平塚工・金子寛大、星槎国際・本田仁海

　▽長野　松本第一・新山進也

　▽新潟　関根学園・荒井颯太、糸魚川白嶺・綱島龍生、佐渡・菊地大稀

　▽富山　新川・浜木迅也

　▽福井　啓新・牧丈一郎

　▽静岡　小笠・佐々木健、御殿場西・木須デソウザフェリペ、磐田東・寺田祐貴、飛龍・比屋根彰人

　▽岐阜　美濃加茂・池戸昇太

　▽滋賀　野洲・園田彪

　▽京都　京都成章・北山亘基

　▽奈良　添上・乾由磨、大宇陀・中村巴瑠

　▽和歌山　箕島・中川虎大

　▽兵庫　神戸弘陵・東晃平、市西宮・山本拓実、滝川二・高松渡、西脇工・翁田大勢、三田松聖・稲富宏樹

　▽岡山　創志学園・難波侑平、おかやま山陽・小松章浩

　▽広島　瀬戸内・森石光一郎

　▽徳島　新野・折下光輝、鳴門渦潮・河野成季、小松島・森本楓雅

　▽高知　高知・山崎翔立

　▽福岡　真颯館・高木渉

　▽熊本　秀岳館・田浦文丸

　▽大分　柳ケ浦・田中瑛斗

　▽沖縄　八重山商工・平良海馬

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