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【ドラフト候補特集】今秋の高校生はスラッガーが豊富

2018年1月13日14時0分  スポーツ報知

　今秋ドラフト候補の高校生はスラッガーが豊富だ。

　高崎健康福祉大高崎（群馬）の山下航汰内野手は、昨春センバツで大会タイ記録となる２本の満塁弾、夏の県大会では大会新記録の５本塁打。花咲徳栄（埼玉）の野村佑希外野手は、優勝した昨夏甲子園で４番を務め２本塁打。

　早実（東京）で清宮幸太郎とクリーンアップを組んだ野村大樹捕手は、高校通算５１本塁打と成長中だ。報徳学園（兵庫）の小園海斗は高校日本代表で正遊撃手を務め、コンゴ人の父を持つ横浜・万波中正外野手は、抜群の身体能力を誇る。

　【投手】

　山口航輝（明桜）１８１センチ、８５キロ＝右右

　細川拓哉（明秀学園日立）１７５センチ、７５キロ＝右右

　米倉貫太（埼玉栄）１８５センチ、６５キロ＝右右

　佐野涼弥（浦和学院）１７８センチ、７８キロ＝左左

　渡辺勇太朗（浦和学院）１８８センチ、７８キロ＝右右

　大谷拓海（中央学院）１８０センチ、７８キロ＝右左

　清宮虎多朗（八千代松陰）１９０センチ、８６キロ＝右左

　勝又温史（日大鶴ケ丘）１７８センチ、７７キロ＝右左

　斎藤礼二（東海大相模）１７５センチ、６８キロ＝右左

　直江大輔（松商学園）１８３センチ、７３キロ＝右右

　鈴木裕太（日本文理）１８２センチ、８４キロ＝右右

　山田龍聖（高岡商）１８２センチ、７８キロ＝左左

　横田龍也（豊田工）１８５センチ、８４キロ＝左左

　扇谷莉（東邦）１８７センチ、９４キロ＝右右

　田中法彦（菰野）１７４センチ、７９キロ＝右右

　島田直哉（龍谷大平安）１８４センチ、７３キロ＝右右

　柿木蓮（大阪桐蔭）１８１センチ、８４キロ＝右右

　横川凱（大阪桐蔭）１９０センチ、８４キロ＝左左

　引地秀一郎（倉敷商）１８４センチ、８０キロ＝右右

　森悠祐（広陵）１７８センチ、７０キロ＝右右

　土居豪人（松山聖陵）１８９センチ、８０キロ＝右右

　市川悠太（明徳義塾）１８４センチ、７３キロ＝右右

　川原陸（創成館）１８４センチ、７８キロ＝左左

　戸郷翔征（聖心ウルスラ学園）１８４センチ、７０キロ＝右右

　【捕手】

　石橋康太（関東第一）１８０センチ、８８キロ＝右右

　野村大樹（早実）１７２センチ、８１キロ＝右右

　【内野手】

　山下航汰（高崎健康福祉大高崎）１７４センチ、８５キロ＝右左

　平間陸斗（二松学舎大付）１７７センチ、８１キロ＝右右

　松下壮悟（星槎国際湘南）１７８センチ、９０キロ＝右左

　太田椋（天理）１８１センチ、７３キロ＝右右

　根尾昂（大阪桐蔭）１７７センチ、７７キロ＝右左

　山田健太（大阪桐蔭）１８３センチ、８３キロ＝右右

　小園海斗（報徳学園）１７８センチ、７３キロ＝右左

　林晃汰（智弁和歌山）１７８センチ、８２キロ＝右左

　【外野手】

　野村佑希（花咲徳栄）１８５センチ、８７キロ＝右右

　蛭間拓哉（浦和学院）１７５センチ、７８キロ＝左左

　斎藤未来也（関東第一）１７５センチ、７６キロ＝右左

　万波中正（横浜）１９０センチ、８９キロ＝右右

　森下翔太（東海大相模）１８０センチ、７８キロ＝右右

　沢井廉（中京大中京）１７８センチ、７８キロ＝左左

　藤原恭大（大阪桐蔭）１８１センチ、７６キロ＝左左

　浜田太貴（明豊）１７３センチ、７２キロ＝右右

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