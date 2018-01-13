【ドラフト候補特集】今秋の高校生はスラッガーが豊富

今秋ドラフト候補の高校生はスラッガーが豊富だ。

高崎健康福祉大高崎（群馬）の山下航汰内野手は、昨春センバツで大会タイ記録となる２本の満塁弾、夏の県大会では大会新記録の５本塁打。花咲徳栄（埼玉）の野村佑希外野手は、優勝した昨夏甲子園で４番を務め２本塁打。

早実（東京）で清宮幸太郎とクリーンアップを組んだ野村大樹捕手は、高校通算５１本塁打と成長中だ。報徳学園（兵庫）の小園海斗は高校日本代表で正遊撃手を務め、コンゴ人の父を持つ横浜・万波中正外野手は、抜群の身体能力を誇る。

【投手】

山口航輝（明桜）１８１センチ、８５キロ＝右右

細川拓哉（明秀学園日立）１７５センチ、７５キロ＝右右

米倉貫太（埼玉栄）１８５センチ、６５キロ＝右右

佐野涼弥（浦和学院）１７８センチ、７８キロ＝左左

渡辺勇太朗（浦和学院）１８８センチ、７８キロ＝右右

大谷拓海（中央学院）１８０センチ、７８キロ＝右左

清宮虎多朗（八千代松陰）１９０センチ、８６キロ＝右左

勝又温史（日大鶴ケ丘）１７８センチ、７７キロ＝右左

斎藤礼二（東海大相模）１７５センチ、６８キロ＝右左

直江大輔（松商学園）１８３センチ、７３キロ＝右右

鈴木裕太（日本文理）１８２センチ、８４キロ＝右右

山田龍聖（高岡商）１８２センチ、７８キロ＝左左

横田龍也（豊田工）１８５センチ、８４キロ＝左左

扇谷莉（東邦）１８７センチ、９４キロ＝右右

田中法彦（菰野）１７４センチ、７９キロ＝右右

島田直哉（龍谷大平安）１８４センチ、７３キロ＝右右

柿木蓮（大阪桐蔭）１８１センチ、８４キロ＝右右

横川凱（大阪桐蔭）１９０センチ、８４キロ＝左左

引地秀一郎（倉敷商）１８４センチ、８０キロ＝右右

森悠祐（広陵）１７８センチ、７０キロ＝右右

土居豪人（松山聖陵）１８９センチ、８０キロ＝右右

市川悠太（明徳義塾）１８４センチ、７３キロ＝右右

川原陸（創成館）１８４センチ、７８キロ＝左左

戸郷翔征（聖心ウルスラ学園）１８４センチ、７０キロ＝右右

【捕手】

石橋康太（関東第一）１８０センチ、８８キロ＝右右

野村大樹（早実）１７２センチ、８１キロ＝右右

【内野手】

山下航汰（高崎健康福祉大高崎）１７４センチ、８５キロ＝右左

平間陸斗（二松学舎大付）１７７センチ、８１キロ＝右右

松下壮悟（星槎国際湘南）１７８センチ、９０キロ＝右左

太田椋（天理）１８１センチ、７３キロ＝右右

根尾昂（大阪桐蔭）１７７センチ、７７キロ＝右左

山田健太（大阪桐蔭）１８３センチ、８３キロ＝右右

小園海斗（報徳学園）１７８センチ、７３キロ＝右左

林晃汰（智弁和歌山）１７８センチ、８２キロ＝右左

【外野手】

野村佑希（花咲徳栄）１８５センチ、８７キロ＝右右

蛭間拓哉（浦和学院）１７５センチ、７８キロ＝左左

斎藤未来也（関東第一）１７５センチ、７６キロ＝右左

万波中正（横浜）１９０センチ、８９キロ＝右右

森下翔太（東海大相模）１８０センチ、７８キロ＝右右

沢井廉（中京大中京）１７８センチ、７８キロ＝左左

藤原恭大（大阪桐蔭）１８１センチ、７６キロ＝左左

浜田太貴（明豊）１７３センチ、７２キロ＝右右