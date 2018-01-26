春連覇狙う大阪桐蔭、関東の雄・東海大相模らに吉報…センバツ出場３６校決定
2018年1月26日15時45分 スポーツ報知
第９０回センバツ高校野球記念大会（３月２３日から１３日間・甲子園）の出場校を決める選考委員会が２６日、大阪市内で開かれた。一般選考３３校（四国地区の明治神宮大会枠１校を含む）と２１世紀枠３校の計３６校が選ばれた。
出場校は以下の通り。
◆出場決定校
▽北海道地区（１校） 駒大苫小牧
▽東北地区（３校） 聖光学院（福島）、花巻東（岩手）、日大山形
▽関東地区（５校） 中央学院（千葉）、明秀学園日立（茨城）、東海大相模（神奈川）、慶応（神奈川）、国学院栃木
▽東京地区（１校） 日大三
▽東海地区（３校） 静岡、東邦（愛知）、三重
▽北信越地区（３校） 日本航空石川、星稜（石川）、富山商
▽近畿地区（６校） 大阪桐蔭、智弁和歌山、近江（滋賀）、乙訓（京都）、彦根東（滋賀）、智弁学園（奈良）
▽中国地区（３校） おかやま山陽（岡山）、下関国際（山口）、瀬戸内（広島）
▽四国地区（４校） 明徳義塾（高知）、英明（香川）、松山聖陵（愛媛）、高知
▽九州地区（４校） 創成館（長崎）、富島（宮崎）、延岡学園（宮崎）、東筑（福岡）
▽２１世紀枠（３校）由利工（秋田）、膳所（滋賀）伊万里（佐賀）