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春連覇狙う大阪桐蔭、関東の雄・東海大相模らに吉報…センバツ出場３６校決定

2018年1月26日15時45分  スポーツ報知
  • プロ注目の大阪桐蔭・根尾

　第９０回センバツ高校野球記念大会（３月２３日から１３日間・甲子園）の出場校を決める選考委員会が２６日、大阪市内で開かれた。一般選考３３校（四国地区の明治神宮大会枠１校を含む）と２１世紀枠３校の計３６校が選ばれた。

　出場校は以下の通り。

　◆出場決定校

　▽北海道地区（１校）　駒大苫小牧

　▽東北地区（３校）　聖光学院（福島）、花巻東（岩手）、日大山形

　▽関東地区（５校）　中央学院（千葉）、明秀学園日立（茨城）、東海大相模（神奈川）、慶応（神奈川）、国学院栃木

　▽東京地区（１校）　日大三

　▽東海地区（３校）　静岡、東邦（愛知）、三重

　▽北信越地区（３校）　日本航空石川、星稜（石川）、富山商

　▽近畿地区（６校）　大阪桐蔭、智弁和歌山、近江（滋賀）、乙訓（京都）、彦根東（滋賀）、智弁学園（奈良）

　▽中国地区（３校）　おかやま山陽（岡山）、下関国際（山口）、瀬戸内（広島）

　▽四国地区（４校）　明徳義塾（高知）、英明（香川）、松山聖陵（愛媛）、高知

　▽九州地区（４校）　創成館（長崎）、富島（宮崎）、延岡学園（宮崎）、東筑（福岡）

　▽２１世紀枠（３校）由利工（秋田）、膳所（滋賀）伊万里（佐賀）

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