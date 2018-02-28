センバツ、３月１８日からの甲子園練習の日程発表 組み合わせ抽選は１６日
2018年2月28日16時15分 スポーツ報知
第９０回センバツ高校野球記念大会（３月２３日から１３日間・甲子園）の運営委員会が２８日、大阪市内で行われ、出場３６校の甲子園練習の日程が以下の通り発表された。組み合わせ抽選会は３月１６日に大阪市内で行われる。
▽３月１８日（日）
８時３０分・乙訓（京都）
９時・星稜（石川
９時３０分・膳所（滋賀）
１０時・静岡（静岡）
１０時３０分・英明（香川）
▽３月１９日（月）
９時・花巻東（岩手）
９時３０分・由利工（秋田）
１０時・松山聖陵（愛媛）
１０時３０分・彦根東（滋賀）
１１時・近江（滋賀）
１１時３０分・富山商（富山）
１２時・日大三（東京）
１３時・日大山形（山形）
１３時３０分・三重（三重）
１４時・創成館（長崎）
１４時３０分・国学院栃木（栃木）
１５時・智弁学園（奈良）
１５時３０分・大阪桐蔭（大阪）
１６時・中央学院（千葉）
１６時３０分・下関国際（山口）
▽３月２０日（火）
８時３０分・慶応（神奈川）
９時・明徳義塾（高知）
９時３０分・瀬戸内（広島）
１０時・東海大相模（神奈川）
１０時３０分・智弁和歌山（和歌山）
１１時・駒大苫小牧（北海道）
１１時３０分・明秀日立（茨城）
１２時・聖光学院（福島）
１３時・高知（高知）
１３時３０分・東筑（福岡）
１４時・おかやま山陽（岡山）
１４時３０分・延岡学園（宮崎）
１５時・伊万里（佐賀）
１５時３０分・日本航空石川（石川）
１６時・富島（宮崎）
１６時３０分・東邦（愛知）