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センバツ、３月１８日からの甲子園練習の日程発表　組み合わせ抽選は１６日

2018年2月28日16時15分  スポーツ報知

　第９０回センバツ高校野球記念大会（３月２３日から１３日間・甲子園）の運営委員会が２８日、大阪市内で行われ、出場３６校の甲子園練習の日程が以下の通り発表された。組み合わせ抽選会は３月１６日に大阪市内で行われる。

▽３月１８日（日）

８時３０分・乙訓（京都）

９時・星稜（石川

９時３０分・膳所（滋賀）

１０時・静岡（静岡）

１０時３０分・英明（香川）

▽３月１９日（月）

９時・花巻東（岩手）

９時３０分・由利工（秋田）

１０時・松山聖陵（愛媛）

１０時３０分・彦根東（滋賀）

１１時・近江（滋賀）

１１時３０分・富山商（富山）

１２時・日大三（東京）

１３時・日大山形（山形）

１３時３０分・三重（三重）

１４時・創成館（長崎）

１４時３０分・国学院栃木（栃木）

１５時・智弁学園（奈良）

１５時３０分・大阪桐蔭（大阪）

１６時・中央学院（千葉）

１６時３０分・下関国際（山口）

▽３月２０日（火）

８時３０分・慶応（神奈川）

９時・明徳義塾（高知）

９時３０分・瀬戸内（広島）

１０時・東海大相模（神奈川）

１０時３０分・智弁和歌山（和歌山）

１１時・駒大苫小牧（北海道）

１１時３０分・明秀日立（茨城）

１２時・聖光学院（福島）

１３時・高知（高知）

１３時３０分・東筑（福岡）

１４時・おかやま山陽（岡山）

１４時３０分・延岡学園（宮崎）

１５時・伊万里（佐賀）

１５時３０分・日本航空石川（石川）

１６時・富島（宮崎）

１６時３０分・東邦（愛知）

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