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【セ公示速報】（６日）ＤｅＮＡ・平良が支配下登録

2017年1月6日16時52分  スポーツ報知

　◆セ・リーグ

　【支配下選手登録】

　▽ＤｅＮＡ　平良拳太郎投手

　【同抹消】

　▽巨人　平良拳太郎投手

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