【日本ハム】ドラ２位石井、新人から唯一の１軍春季キャンプ選出

新人合同自主トレでランニングする石井一

日本ハムは１７日、春季キャンプの参加メンバーを発表した。

米・アリゾナで行う１軍春季キャンプにはＷＢＣに選出されている大谷翔平投手（２２）、大野奨太捕手（３０）や、今季から背番号が１に変更となった斎藤佑樹投手（２８）、巨人からトレードで加入した大田泰示外野手（２６）ら４２人が参加する。新人では唯一、ドラフト２位の石井一成内野手（２２）＝早大＝が選出された。

また、ＷＢＣ組の中田翔内野手（２７）、増井浩俊投手（３２）、宮西尚生投手（３１）は沖縄・国頭での２軍キャンプに参加する。

以下はメンバー表

【１軍】

▽投手 斎藤、大谷、加藤、メンドーサ、有原、浦野、上原、井口、鍵谷、村田、榎下、高梨、エスコバー、白村、田中豊、公文、石川直、立田、マーティン、屋宜、吉田、上沢

▽捕手 近藤、清水、大野、大嶋、石川亮

▽内野手 杉谷、レアード、中島、松本、渡辺、森本、石井一、横尾、太田

▽外野手 西川、岡、浅間、大田、谷口、岸里

【２軍】

▽投手 石井裕、増井、武田久、谷元、宮西、新垣、堀、中村、高良、瀬川、高山、玉井

▽捕手 市川、郡

▽内野手 田中賢、飯山、中田、大累、平沼、高浜、今井

▽外野手 矢野、森山、宇佐美、姫野