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【ロッテ】石垣島キャンプで台湾・ラミゴと練習試合＆イベント開催！

2017年1月18日14時37分  スポーツ報知
  • ロッテのマスコット・マーくん

　ロッテは１日、石垣島キャンプ中の２月１１日、１２日に行う台湾・ラミゴとの交流試合「アジアゲートウェイ交流戦パワーシリーズ２０１７　ｉｎ石垣島」（午後１時）のイベント詳細を次の通り発表した。

　◆２月１１日午前１１時３０分　マリーンズ＆Ｌａｍｉｇｏマスコット撮影会（特設ステージ）。

　試合終了後の約１５分から３０分後　Ｌａｍｉｇｏ＆マリーンズ交流イベント〈１〉両球団応援団によるステージ〈２〉ＬａｍｉＧｉｒｌｓステージショー〈３〉マーくん＆Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！ダンスショー（すべて特設ステージ）。

　◆２月１２日午前１０時３０分　マリーンズ＆Ｌａｍｉｇｏマスコット撮影会（特設ステージ）

　午前１１時３０分　マーくん＆Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！＆ＬａｍｉＧｉｒｌｓダンスショー（特設ステージ）。

　両日とも午後０時４５分　Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！＆ＬａｍｉＧｉｒｌｓが試合前にコラボオープニングダンス（グラウンド）。５回終了後にもコラボダンス。

　前売り券は２月１日午前１０時より球場外に設置する総合案内所で練習日に販売する。内外野フリーチケット　大人１０００円、小中学生５００円。

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