【ロッテ】石垣島キャンプで台湾・ラミゴと練習試合＆イベント開催！
2017年1月18日14時37分 スポーツ報知
ロッテは１日、石垣島キャンプ中の２月１１日、１２日に行う台湾・ラミゴとの交流試合「アジアゲートウェイ交流戦パワーシリーズ２０１７ ｉｎ石垣島」（午後１時）のイベント詳細を次の通り発表した。
◆２月１１日午前１１時３０分 マリーンズ＆Ｌａｍｉｇｏマスコット撮影会（特設ステージ）。
試合終了後の約１５分から３０分後 Ｌａｍｉｇｏ＆マリーンズ交流イベント〈１〉両球団応援団によるステージ〈２〉ＬａｍｉＧｉｒｌｓステージショー〈３〉マーくん＆Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！ダンスショー（すべて特設ステージ）。
◆２月１２日午前１０時３０分 マリーンズ＆Ｌａｍｉｇｏマスコット撮影会（特設ステージ）
午前１１時３０分 マーくん＆Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！＆ＬａｍｉＧｉｒｌｓダンスショー（特設ステージ）。
両日とも午後０時４５分 Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！＆ＬａｍｉＧｉｒｌｓが試合前にコラボオープニングダンス（グラウンド）。５回終了後にもコラボダンス。
前売り券は２月１日午前１０時より球場外に設置する総合案内所で練習日に販売する。内外野フリーチケット 大人１０００円、小中学生５００円。