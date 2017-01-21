【中日】沖縄キャンプ振り分け発表…柳ら大卒ルーキーは全員１軍

中日は２１日、春季沖縄キャンプの北谷球場組（１軍）、読谷球場組（２軍）のメンバーを発表した。ドラフト１位・柳＝明大＝、同２位・京田＝日大＝、同４位・笠原＝新潟医療福祉大＝、同６位・丸山＝東海大＝の大卒ルーキーは全員、北谷組。椎間板ヘルニアの手術を受けたため昨年のキャンプに参加できなかった２年目の石岡も北谷組に入った。

◆北谷球場組

▽投手 田島、岩瀬、佐藤、又吉、柳、鈴木、吉見、野村、岡田、大野、福谷、丸山、山井、福、三ツ間、バルデス、笠原、アラウホ、若松、小熊、伊藤、ロンドン、ジョーダン

▽捕手 木下拓、松井雅、加藤、杉山

▽内野手 高橋、阿部、森野、遠藤、石岡、ゲレーロ、溝脇、京田、亀澤、堂上

▽外野手 藤井、平田、大島、古本、ビシエド、近藤

◆読谷球場組

▽投手 小笠原、武藤、阿知羅、祖父江、浅尾、金子、藤嶋、小川、八木、岸本、木下雄、浜田智、浜田達、山本、吉田、西浜

▽捕手 桂、武山、赤田、藤吉

▽内野手 荒木、石川、石垣、三ツ俣、福田、谷、岩崎

▽外野手 友永、井領、野本、松井佑、工藤、赤坂、渡辺