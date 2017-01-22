【楽天】１軍キャンプに新人は藤平ら６人

楽天は２２日、２月１日から沖縄・久米島で行われるキャンプの１、２軍のメンバー振り分けを発表した。則本、嶋のＷＢＣ組や安楽、オコエらの若手、藤平ら新人６人を含む４３人が１軍に名を連ねた。一方で昨季ゴールデングラブ賞を受賞した藤田、６９登板の福山ら３５人は２軍スタートとなった。全選手の振り分けは以下の通り。

☆１軍（久米島野球場）

【投手】松井裕、岸、則本、森、塩見、藤平、安楽、釜田、池田、美馬、西宮、ハーマン、菅原、浜矢、大塚、森原、高梨、辛島、菊池、古川、小山

【捕手】嶋、足立、伊志嶺、細川

【内野手】阿部、茂木、今江、銀次、ウィーラー、アマダー、西田、中川、三好

【外野手】岡島、松井稼、オコエ、福田、田中、枡田、島内、ペゲーロ、島井

☆２軍（仲里球場）