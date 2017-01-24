菅野は「１１」、大谷は「１６」、青木は「７」…侍ジャパン背番号

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む侍ジャパンの追加選手７名が２４日、発表された。後日発表される内野手１人を除く２７選手とこの日発表されたコーチの背番号は以下の通り。

巨人で「１９」の菅野智之投手は０９年第２回大会ではダルビッシュ有が着けた「１１」、「１１」、アストロズで「３」の青木宜親外野手は「７」となった。（選手のカッコ内は球団・所属球団での番号）

【コーチ】

７３ ヘッドコーチ 奈良原浩

７２ 投手コーチ 権藤博

８４ バッテリーコーチ 村田善則

８０ 打撃コーチ 稲葉篤紀

８７ 内野守備・走塁コーチ 仁志敏久

７９ 外野守備・走塁コーチ 大西崇之

【投手】

１０松井裕樹（楽天・１）

１１菅野智之（巨人・１９）

１２秋吉亮（ヤクルト・１４）

１４則本昂大（楽天・１４）

１５宮西尚生（日本ハム・２５）

１６大谷翔平（日本ハム・１１）

１７藤浪晋太郎（阪神・１９）

１９増井浩俊（日本ハム・１９）

２０石川歩（ロッテ・１２）

３４岡田俊哉（中日・２１）

３５牧田和久（西武・３５）

４１千賀滉大（ソフトバンク・４１）

６６平野佳寿（オリックス・１６）

【捕手】

２２小林誠司（巨人・２２）

２７大野奨太（日本ハム・２７）

３７嶋基宏（楽天・３７）

【内野手】

３松田宣浩（ソフトバンク・３）

４菊池涼介（広島・３３）

６坂本勇人（巨人・６）

１３中田翔（日本ハム・６）

２３山田哲人（ヤクルト・１）

【外野手】

１内川聖一（ソフトバンク・１）

７青木宣親（アストロズ・３）

８平田良介（中日・６）

２５筒香嘉智（ＤｅＮＡ・２５）

５１鈴木誠也（広島・５１）

５５秋山翔吾（西武・５５）