【記録予報 投球回編】ヤクルト・石川、２５００投球回まであと６３回２／３
2017年1月30日17時0分 スポーツ報知
プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が合同自主トレに励んでいる。３月３１日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。投球回では、ヤクルト・石川が２５００投球回まであと「６３回２／３」に迫っている。
今季、達成が予想される投球回の記録は次の通り。
◆セ・リーグ
【２５００投球回＝４５人】
６３回２／３（１１６回２／３）石川雅規（ヤ）
【２０００投球回＝８８人】
１７０回２／３（１０７回１／３）内海哲也（巨）
【１５００投球回＝１７５人】
３６回１／３（１４７回１／３）能見篤史（神）
１３７回（４６回）館山昌平（ヤ）
【１０００投球回＝３４５人】
８回１／３（２０回１／３）岩田稔（神）
８５回２／３（１０回１／３）岩瀬仁紀（中）
２１１回１／３（６７回）村中恭兵（ヤ）
◆パ・リーグ
【２０００投球回＝８８人】
９７回（１８８回２／３）涌井秀章（ロ）
【１５００投球回＝１７５人】
９６回１／３（１回）松坂大輔（ソ）
１４３回１／３（８９回２／３）中田賢一（ソ）
【１０００投球回＝３４５人】
１３回２／３（８８回２／３）唐川侑己（ロ）
６０回２／３（６５回１／３）西勇輝（オ）
８２回２／３（６１回）平野佳寿（オ）
１１６回２／３（１０９回２／３）吉川光夫（日）
１４１回１／３（７８回２／３）牧田和久（西）
１７０回２／３（６回）大隣憲司（ソ）
２３５回（１３回２／３）岸田護（オ）
２３７回２／３（１９５回）則本昂大（楽）
※数字は残り投球回。（）内は昨季の実績。