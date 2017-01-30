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【記録予報　投球回編】ヤクルト・石川、２５００投球回まであと６３回２／３

2017年1月30日17時0分  スポーツ報知
  • ヤクルト・石川

　プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が合同自主トレに励んでいる。３月３１日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。投球回では、ヤクルト・石川が２５００投球回まであと「６３回２／３」に迫っている。

　今季、達成が予想される投球回の記録は次の通り。

　◆セ・リーグ

【２５００投球回＝４５人】

６３回２／３（１１６回２／３）石川雅規（ヤ）

【２０００投球回＝８８人】

１７０回２／３（１０７回１／３）内海哲也（巨）

【１５００投球回＝１７５人】

３６回１／３（１４７回１／３）能見篤史（神）

１３７回（４６回）館山昌平（ヤ）

【１０００投球回＝３４５人】

８回１／３（２０回１／３）岩田稔（神）

８５回２／３（１０回１／３）岩瀬仁紀（中）

２１１回１／３（６７回）村中恭兵（ヤ）

　◆パ・リーグ

【２０００投球回＝８８人】

９７回（１８８回２／３）涌井秀章（ロ）

【１５００投球回＝１７５人】

９６回１／３（１回）松坂大輔（ソ）

１４３回１／３（８９回２／３）中田賢一（ソ）

【１０００投球回＝３４５人】

１３回２／３（８８回２／３）唐川侑己（ロ）

６０回２／３（６５回１／３）西勇輝（オ）

８２回２／３（６１回）平野佳寿（オ）

１１６回２／３（１０９回２／３）吉川光夫（日）

１４１回１／３（７８回２／３）牧田和久（西）

１７０回２／３（６回）大隣憲司（ソ）

２３５回（１３回２／３）岸田護（オ）

２３７回２／３（１９５回）則本昂大（楽）

　※数字は残り投球回。（）内は昨季の実績。

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