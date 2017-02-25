【侍ジャパン】小久保ジャパン黒星スタート…ソフトバンク戦経過

◆侍ジャパン強化試合 侍ジャパン０―２ソフトバンク（２５日・サンマリン宮崎）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【ソ】（投手秋吉）上林三振、真砂二ゴロ失、塚田の遊撃内野安打で真砂二進、斐紹中飛、牧原遊直

【侍】（捕手張本）菊池左飛、田中遊ゴロ、平田投ゴロ

◇８回（ソ１、侍０）

【ソ】（投手松井裕、一塁内川、左翼平田）塚田四球、斐紹の捕前バントで捕手小林の送球を一塁内川が落球し塚田一挙三進、斐紹出塁、（一塁山田）牧原の中前安打で塚田生還、斐紹二進、福田の投前バントで斐紹三進、牧原二進、川島四球で満塁、柳田の代打釜元三邪飛、曽根三振

【侍】（投手森）小林、秋山ともに左飛、山田右邪飛

◇７回（両軍０）

【ソ】（投手平野、捕手小林、遊撃田中）ジェンセン、上林ともに右飛、真砂三振

【侍】（投手笠原、一塁塚田、二塁川島、三塁牧原、遊撃曽根）筒香四球（代走平田）、中田中飛、鈴木のとき暴投で平田二進、鈴木投ゴロ、松田右飛

◇６回（両軍０）

【ソ】（投手藤浪）中村晃二ゴロ、今宮遊ゴロ、柳田四球、ジェンセンのとき柳田二盗失敗

【侍】（投手嘉弥真、捕手斐紹、左翼福田）山田投ゴロ、菊池中前安打、坂本中飛、筒香のとき菊池二盗失敗

◇５回（ソ１、侍０）

【ソ】上林一ゴロ、真砂右前安打、塚田のとき真砂二盗、塚田の中前安打で真砂一挙生還、甲斐四球で塚田二進、牧原のとき二塁走者塚田けん制タッチアウト、牧原のとき甲斐二盗、牧原二ゴロ

【侍】（投手スアレス）松田三振、大野右飛、秋山左飛

◇４回（両軍０）

【ソ】（投手千賀）今宮三振、柳田二ゴロ、ジェンセン右飛

【侍】（投手飯田）筒香四球、中田遊ゴロ併殺打、鈴木三飛

◇３回（両軍０）

【ソ】甲斐三ゴロ、牧原一ゴロ、中村晃三ゴロ

【侍】秋山左飛、山田遊ゴロ、菊池中前安打、坂本二ゴロ

◇２回（両軍０）

【ソ】上林一直、真砂、塚田ともに三振

【侍】鈴木三ゴロ、松田、大野ともに三振

◇１回（両軍０）

【ソ】中村晃三振、今宮四球、柳田三飛、ジェンセンのとき今宮二盗、ジェンセン三振

【侍】山田三振、菊池中前安打、坂本右飛、筒香の左前安打で菊池二進、中田遊ゴロ