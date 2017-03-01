【侍ジャパン】９安打９得点！４人つぎ込んだ投手陣１失点…台湾プロ野球選抜戦試合経過
◆侍ジャパン壮行試合 侍ジャパン９－１台湾プロ野球選抜（１日・福岡ヤフオクドーム）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【侍】（投手頼鴻誠）平田三ゴロ、田中三振、大野右中間二塁打、山田遊ゴロ
【台】（投手千賀）ジャン子賢二飛、高志綱三振、陽耀勳右飛
◇８回
【侍】（投手ダウンズ、二塁陳凱倫）筒香遊ゴロ、中田三ゴロ、内川左飛
【台】（投手藤浪、捕手大野）王柏融四球、陳俊秀三ゴロ併殺打、周思斉一ゴロ（両軍０）
◇７回（侍２、台１）
【侍】内川右前安打、平田四球で内川二進、田中右前安打で満塁、小林の遊ゴロで内川生還、平田三進、田中二封、山田四球のとき暴投で平田生還、小林二進、秋山中飛、坂本の代打松田左飛
【台】（三塁松田、遊撃田中）高志綱三振、唐肇廷二ゴロ、林威廷左越安打、陳傑憲の左中間二塁打で林威廷一挙生還、林智平遊ゴロ
◇６回（侍４、台０）
【侍】（投手林イー豪、捕手高志綱、一塁陳俊秀）平田四球、田中の右前安打で平田二進、小林投前バント失で平田生還、田中三進、山田三振のとき小林二盗、秋山の二ゴロを二塁林威廷が本塁へ送るも間に合わず田中生還、小林三進、坂本勇四球、筒香の左前安打で小林、坂本生還、（投手鄭イー鴻）中田遊撃併殺打
【台】王柏融四球、陳俊秀、周思斉、ジャン子賢三者連続三振
◇５回（侍２、台０）
【侍】山田遊直、秋山右前安打、坂本勇四球で秋山二進、筒香のとき秋山と坂本重盗、筒香一ゴロ失で秋山生還、坂本三進、中田の中犠飛で坂本生還、内川遊ゴロ
【台】（投手石川）唐肇廷中前安打、林威廷、陳傑憲ともに三振、林智平遊ゴロ
◇４回（両軍０）
【侍】内川遊ゴロ、平田右翼線二塁打、田中の捕前バントで平田三進、小林二ゴロ
【台】王柏融右前安打、彭政閔中飛、周思斉右飛、ジャン子賢の右前安打で王柏融二進、劉時豪三振
◇３回（両軍０）
【侍】（投手ニコラス）山田二ゴロ、秋山一ゴロ失、坂本勇の右前安打で秋山二進、筒香三振、中田投ゴロ
【台】唐肇廷、林威廷ともに二ゴロ、陳傑憲左前安打、林智平三ゴロ
◇２回（両軍０）
【侍】平田右飛、田中二ゴロ、小林三振
【台】周思斉投ゴロ、ジャン子賢三振、劉時豪二ゴロ
◇１回（侍１、台０）
【侍】山田左越１号本塁打、秋山四球、坂本勇三ゴロで秋山二封、筒香のとき暴投で坂本二進、筒香四球、中田右飛、内川三ゴロ
【台】陳傑憲中前安打、林智平三振、王柏融二飛、彭政閔のとき暴投で陳傑憲二進、彭政閔右飛