【侍ジャパン】３番手・平野、１イニング３三振奪う…試合経過

◆強化試合 阪神４―２侍ジャパン（３日・京セラドーム大阪）

【試合経過】

◇９回（日０、神Ｘ）

【日】（投手ドリス、一塁中谷、二塁荒木、遊撃糸原、右翼俊介）平田、中田ともに三ゴロ、山田遊ゴロ

◇８回（両軍１）

【日】（投手マテオ、中堅江越、右翼中谷）松田の代打田中中前安打、小林の代打秋山死球で田中二進、青木の二ゴロで田中三進、秋山二進、菊池の投ゴロで田中生還、秋山三進、坂本勇中飛

【神】（投手岡田、捕手大野、三塁田中、中堅秋山）鳥谷投ゴロ（投手秋吉）原口左前安打（代走荒木）、中谷三飛、糸原の中越二塁打で荒木一挙生還、大山三振

◇７回（日１、神０）

【日】（投手メンデス、二塁糸原）坂本勇二直、筒香三振、中田左越１号本塁打、山田左中間二塁打、鈴木三ゴロ

【神】（投手松井裕、左翼平田）梅野二ゴロ、板山の代打江越三塁内野安打、北條のとき江越二盗失敗、北條四球、高山三振

◇６回（両軍０）

【日】松田遊撃内野安打、小林三振、青木の一ゴロで松田二進、菊池左飛

【神】（投手増井）中谷右飛、上本一邪飛、大山三振

◇５回（両軍０）

【日】中田遊直、山田三振、鈴木遊ゴロ

【神】（投手平野）北條左前安打、高山、鳥谷、原口三者連続三振

◇４回（両軍０）

【日】（投手岩貞）青木中前安打、菊池左飛、坂本勇の遊撃内野安打で青木二進、筒香三ゴロ併殺打

【神】大山右飛、梅野一ゴロ、板山右飛

◇３回（両軍０）

【日】鈴木右飛、松田一邪飛、小林三振

【神】（投手牧田）原口二飛、中谷三振、上本左飛

◇２回（日０、神２）

【日】筒香三振、中田三飛、山田左前安打、鈴木のとき山田二盗失敗

【神】上本四球、大山の左翼線二塁打で上本三進、梅野二ゴロ、板山の右翼線二塁打で上本、大山ともに生還、北條三振、高山四球、鳥谷左飛

◇１回（日０、神１）

【日】青木右飛、菊池投ゴロ、坂本勇右邪飛

【神】北條右前安打、高山の右中間二塁打で北條三進、鳥谷投ゴロ、原口の遊ゴロで北條生還、高山三塁狙うもタッチアウト、中谷遊直