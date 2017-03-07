【侍ジャパン】小林、巨人捕手初のＷＢＣ開幕マスク 過去３大会の開幕戦オーダーは？

先発マスクをかぶる小林

侍ジャパンの小久保裕紀監督（４５）が６日、第４回ＷＢＣ初戦となる７日のキューバ戦（東京Ｄ）で小林を先発捕手に起用する決断を下し、本人に通達した。巨人の捕手でＷＢＣの開幕スタメンマスクは史上初めて。

１３年の前回大会は阿部がコンディション不良のため初戦は代打で出場し、相川（当時ヤクルト）が務めた。過去３大会の開幕戦オーダーは以下の通り。

【０６年第１回・日本１８―２中国】

（右）イチロー

（二）西岡剛

（中）福留孝介

（指）松中信彦

（左）多村仁

（三）岩村明憲

（一）小笠原道大

（捕）里崎智也

（遊）川崎宗則

（Ｐ）上原浩治

【０９年第２回・日本４―０中国】

（右）イチロー

（遊）中島裕之

（左）青木宣親

（指）稲葉篤紀

（三）村田修一

（一）小笠原道大

（中）福留孝介

（捕）城島健司

（二）岩村明憲

（Ｐ）ダルビッシュ有

【１３年第３回・日本５―３ブラジル】

（遊）坂本勇人

（指）角中勝也

（左）内川聖一

（右）糸井嘉男

（一）稲葉篤紀

（中）長野久義

（二）鳥谷敬

（捕）相川亮二

（三）松田宣浩

（Ｐ）田中将大