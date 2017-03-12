【ＷＢＣ】オランダ戦スタメン 小久保監督、打順大幅変更 好調松田外し 田中、秋山抜てき
2017年3月12日18時3分 スポーツ報知
◆ＷＢＣ ▽２次ラウンド・プールＥ オランダ―日本（１２日、東京ドーム）
ＷＢＣ日本代表の小久保裕紀監督（４５）が１２日、動いた。
２次ラウンド初戦となるオランダ戦（東京Ｄ）で打順を大幅に変更。１次ラウンドチームトップの打率５割４分５厘で、オランダ先発のバンデンハークとソフトバンクでチームメートの松田外しを決断。１番には第１Ｒ最終戦の中国戦に続き田中が入り、初めて三塁を守る。山田は「７番・指名打者」、「８番・中堅」で秋山が今大会初めて先発に名を連ねた。松田、鈴木は今大会初めてスタメンから外れた。
【日本代表】（先攻）
１（三）田中、２（二）菊池、３（右）青木、４（左）筒香、５（一）中田、６（遊）坂本、７（指）山田、８（中）秋山、９（捕）小林 ▽投・石川
【オランダ代表】（後攻）
１（遊）シモンズ、２（中）プロファー、３（三）ボガーツ、４（右）バレンティン、５（指）グレゴリウス、６（二）スコープ、７（一）スミス、８（捕）リカルド、９（左）オドュベル ▽投・バンデンハーク