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【ＷＢＣ】日本・キューバ戦はシーソーゲーム、６回終わり５―５…試合経過

2017年3月14日21時52分  スポーツ報知
  • ６回１死一、二塁、小林の同点適時打で松田が生還しジャンプしてガッツポーズ　

　◆ＷＢＣ　▽２次ラウンド・プールＥ　日本―キューバ（１４日、東京ドーム）

　◇６回

　【キ】（投手増井）デスパイネ投触二ゴロ、グラシアル右翼線二塁打、サーベドラの右飛でグラシアル三進、アラルコンの左前安打でグラシアル生還、デルガド二ゴロ

　【日】坂本勇三ゴロ、松田三振のとき暴投で振り逃げ、秋山のとき暴投で松田二進、秋山四球で一、二塁、（投手ラエラ）小林の左前安打で松田生還、秋山二進、山田三振のとき秋山三盗失敗で併殺（両軍１）

　◇５回

　【キ】（投手平野）サントス二ゴロ、アヤラ三振、セペダ三ゴロ

　【日】小林左前安打、山田四球で一、二塁、（投手イエラ）菊池の捕前バントで小林三進、山田二進、青木の二ゴロで小林生還、山田三進、筒香の中前安打で山田生還、中田右飛

（キ０、日２）

　◇４回

　【キ】デスパイネ左前安打、グラシアル三振、サーベドラの中前安打でデスパイネ二進、アラルコンの左前安打でデスパイネ三進、サーベドラ二進し満塁、デルガド三振、メサの左前安打でデスパイネ、サーベドラ生還、送球間にアラルコン三塁狙うもタッチアウト

　【日】坂本勇、松田ともに三振、秋山一ゴロ（キ２、日０）

　◇３回

　【キ】サントス三振、アヤラ三ゴロ、セペダ中飛

　【日】山田左翼線二塁打、菊池の二ゴロで山田三進、青木二ゴロ、筒香の中前安打で山田生還、中田一邪飛（キ０、日１）

　◇２回

　【キ】デスパイネ遊撃内野安打、グラシアル左越１号２ラン、サーベドラ三振、アラルコン左中間二塁打、デルガドの二ゴロでアラルコン三進、メサ三振

　【日】松田三ゴロ、秋山二ゴロ、小林投ゴロ（キ２、日０）

　◇１回

　【キ】サントス二ゴロ、アヤラ中飛、セペダ三振

　【日】山田左越１号本塁打、菊池三振、青木三ゴロ、筒香中前安打、中田四球で一、二塁、坂本勇二ゴロ（キ０、日１）

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