【ＷＢＣ】キューバを返り討ち！山田２発に采配ズバリ、代打・内川が決勝犠飛…試合経過

◆ＷＢＣ ▽２次ラウンド・プールＥ 日本８―５キューバ（１４日、東京ドーム）

◇９回

【キ】（投手牧田、捕手炭谷）アラルコン三振、デルガド遊ゴロ、メサ三振（キ０、日Ｘ）

◇８回

【キ】（投手秋吉）セペダ投ゴロ、デスパイネ右前安打、グラシアル右飛、サーベドラ二飛

【日】坂本勇投ゴロ、松田の遊ゴロを遊撃アヤラ一塁へ送球するも一塁サーベドラ落球し一塁、秋山の左中間安打で松田一挙三進、小林の代打内川の右犠邪飛で松田生還、山田左中間２号２ラン、菊池右飛（キ０、日３）

◇７回

【キ】（投手松井裕）メサ中飛、サントス遊ゴロ、アヤラ三振

【日】菊池二ゴロ、青木三振、筒香四球、中田三ゴロ（両軍０）

◇６回

【キ】（投手増井）デスパイネ投触二ゴロ、グラシアル右翼線二塁打、サーベドラの右飛でグラシアル三進、アラルコンの左前安打でグラシアル生還、デルガド二ゴロ

【日】坂本勇三ゴロ、松田三振のとき暴投で振り逃げ、秋山のとき暴投で松田二進、秋山四球で一、二塁、（投手ラエラ）小林の左前安打で松田生還、秋山二進、山田三振のとき秋山三盗失敗で併殺（両軍１）

◇５回

【キ】（投手平野）サントス二ゴロ、アヤラ三振、セペダ三ゴロ

【日】小林左前安打、山田四球で一、二塁、（投手イエラ）菊池の捕前バントで小林三進、山田二進、青木の二ゴロで小林生還、山田三進、筒香の中前安打で山田生還、中田右飛

（キ０、日２）

◇４回

【キ】デスパイネ左前安打、グラシアル三振、サーベドラの中前安打でデスパイネ二進、アラルコンの左前安打でデスパイネ三進、サーベドラ二進し満塁、デルガド三振、メサの左前安打でデスパイネ、サーベドラ生還、送球間にアラルコン三塁狙うもタッチアウト

【日】坂本勇、松田ともに三振、秋山一ゴロ（キ２、日０）

◇３回

【キ】サントス三振、アヤラ三ゴロ、セペダ中飛

【日】山田左翼線二塁打、菊池の二ゴロで山田三進、青木二ゴロ、筒香の中前安打で山田生還、中田一邪飛（キ０、日１）

◇２回

【キ】デスパイネ遊撃内野安打、グラシアル左越１号２ラン、サーベドラ三振、アラルコン左中間二塁打、デルガドの二ゴロでアラルコン三進、メサ三振

【日】松田三ゴロ、秋山二ゴロ、小林投ゴロ（キ２、日０）

◇１回

【キ】サントス二ゴロ、アヤラ中飛、セペダ三振

【日】山田左越１号本塁打、菊池三振、青木三ゴロ、筒香中前安打、中田四球で一、二塁、坂本勇二ゴロ（キ０、日１）