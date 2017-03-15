【ＷＢＣ】筒香の一発から打線爆発、６回を終わり５―０とリード…試合経過

◆ＷＢＣ ▽２次ラウンド・プールＥ 日本―イスラエル（１５日、東京ドーム）

◇６回

【イ】（投手平野）バーチャム三ゴロ、フルド二ゴロ、ケリー三振

【日】筒香中越３号本塁打、内川四球、坂本勇の中前安打で内川一挙三進、（投手ソーントン）鈴木の三ゴロで内川三本間に挟まれタッチアウト、坂本二進、松田の左翼線二塁打で坂本生還、鈴木三進、小林の投前安打で鈴木生還、松田三進、送球間に小林二進、山田敬遠四球で満塁、菊池の右前安打で松田生還、なお満塁、（投手カッツ）青木押し出し死球で小林生還、なお満塁、筒香三振、（投手ゴールドバーグ）内川三振（イ０、日５）

◇５回

【イ】ラバンウエー一邪飛、ガイレン一ゴロ、クリーガー三振

【日】（投手アクセルロッド）山田、菊池ともに遊ゴロ、青木遊飛（両軍０）

◇４回

【イ】デービス左飛、フレイマン三振、ボレンスタイン投ゴロ

【日】坂本勇二飛、鈴木左前安打、松田の三ゴロで鈴木二封、小林右飛（両軍０） ◇３回

【イ】クリーガー死球、バーチャムの投前バントでクリーガー二進、フルドの二ゴロでクリーガー三進、ケリー三振

【日】山田左前安打、菊池三振、青木の一ゴロで山田二進、筒香四球、内川の遊ゴロで筒香二封（両軍０）

◇２回

【イ】フレイマン右飛、ボレンスタイン二ゴロ、ラバンウエー四球、ガイレン三邪飛

【日】内川四球、坂本勇の右前安打で内川二進、鈴木の遊ゴロで内川三進、坂本二封、松田一飛、小林のとき鈴木二盗、小林三振（両軍０）

◇１回

【イ】フルド右前安打、ケリー遊ゴロ併殺打、デービス三振

【日】山田左前安打、菊池三振、青木のとき山田二盗、青木左飛、筒香三ゴロ（両軍０）