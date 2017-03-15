【ＷＢＣ】日本先発全員安打の１３安打８得点でイスラエルを撃破…試合経過

◆ＷＢＣ ▽２次ラウンド・プールＥ 日本８―３イスラエル（１５日、東京ドーム）

◇９回

【イ】（投手牧田）フルド四球、ケリーの中前安打でフルド二進、デービスの右前安打でフルド一挙生還、ケリー二進、フレイマン右飛、ボレンスタインの投ゴロ失でケリー三進、デービス二進、ラバンウエーの左翼線二塁打でケリー、デービスともに生還、ボレンスタイン三進、ガイレン中飛、クリーガー三振（イ３、日Ｘ）

◇８回

【イ】（投手秋吉）ガイレン三振、クリーガー遊ゴロ、バーチャム捕邪飛

【日】（投手ヘロン）菊池遊ゴロ、青木左中間二塁打、筒香敬遠四球、内川の左翼線二塁打で青木、筒香ともに生還、坂本勇四球、（投手レーキンド）鈴木三振、松田の中前安打で内川一挙生還、坂本二進、小林のとき暴投で坂本三進、松田二進、小林遊ゴロ（イ０、日３）

◇７回【イ】デービス右飛、フレイマン左翼線二塁打、（投手宮西）ボレンスタイン三振、ラバンウエー遊ゴロ

【日】坂本勇右前安打、鈴木の投前バントで坂本二進、松田左飛、小林四球、山田左飛（両軍０）

◇６回

【イ】（投手平野）バーチャム三ゴロ、フルド二ゴロ、ケリー三振

【日】筒香中越３号本塁打、内川四球、坂本勇の中前安打で内川一挙三進、（投手ソーントン）鈴木の三ゴロで内川三本間に挟まれタッチアウト、坂本二進、松田の左翼線二塁打で坂本生還、鈴木三進、小林の投前安打で鈴木生還、松田三進、送球間に小林二進、山田敬遠四球で満塁、菊池の右前安打で松田生還、なお満塁、（投手カッツ）青木押し出し死球で小林生還、なお満塁、筒香三振、（投手ゴールドバーグ）内川三振（イ０、日５）

◇５回

【イ】ラバンウエー一邪飛、ガイレン一ゴロ、クリーガー三振

【日】（投手アクセルロッド）山田、菊池ともに遊ゴロ、青木遊飛（両軍０）

◇４回

【イ】デービス左飛、フレイマン三振、ボレンスタイン投ゴロ

【日】坂本勇二飛、鈴木左前安打、松田の三ゴロで鈴木二封、小林右飛（両軍０） ◇３回

【イ】クリーガー死球、バーチャムの投前バントでクリーガー二進、フルドの二ゴロでクリーガー三進、ケリー三振

【日】山田左前安打、菊池三振、青木の一ゴロで山田二進、筒香四球、内川の遊ゴロで筒香二封（両軍０）

◇２回

【イ】フレイマン右飛、ボレンスタイン二ゴロ、ラバンウエー四球、ガイレン三邪飛

【日】内川四球、坂本勇の右前安打で内川二進、鈴木の遊ゴロで内川三進、坂本二封、松田一飛、小林のとき鈴木二盗、小林三振（両軍０）

◇１回

【イ】フルド右前安打、ケリー遊ゴロ併殺打、デービス三振

【日】山田左前安打、菊池三振、青木のとき山田二盗、青木左飛、筒香三ゴロ（両軍０）