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【パ公示速報】（２２日）日本ハム・石井裕、ロッテ・酒居らを登録

2017年4月22日13時19分  スポーツ報知

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽日本ハム・石井裕也投手

　▽ロッテ・酒居知史投手、香月一也内野手

　【同抹消】

　▽日本ハム・上沢直之投手

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