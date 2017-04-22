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【パ公示速報】（２２日）日本ハム・石井裕、ロッテ・酒居らを登録
2017年4月22日13時19分 スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽日本ハム・石井裕也投手
▽ロッテ・酒居知史投手、香月一也内野手
【同抹消】
▽日本ハム・上沢直之投手
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