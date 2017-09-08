注 目 サッカーW杯アジア最終予選   プロ野球速報   TGC写真特集
Facebook
Twitter

【阪神】２０００安打・鳥谷の得意、苦手な相手や球団は？　通算記録でひも解く

2017年9月8日19時6分  スポーツ報知
  • ２回２死三塁、坂本の逆転２ラン本塁打で生還し金本監督（左）に迎えられる鳥谷
  • ２回１死一塁、１点差に迫る適時二塁打で通算２０００本安打を決めた鳥谷は塁上でボードを受け取った（カメラ・渡辺　了文）

　◆阪神―ＤｅＮＡ（８日・甲子園）

　阪神・鳥谷敬内野手（３６）は、８日のＤｅＮＡ１８回戦（甲子園）の第１打席で右中間を破る適時二塁打を放ち、史上５０人目の通算２０００安打を達成した。

　阪神生え抜きでは、藤田平氏に次ぎ２人目。甲子園球場で阪神所属選手が達成したのは初めて。この日の対戦相手のＤｅＮＡは、鳥谷が最も相性のいい相手。さらに金字塔の一打を放った相手の井納は、この一打を含め６２打席対戦し、４９打数１７安打で打率３割４分７厘と、非常に好相性の相手だった。

　鳥谷のプロ入り後からの全打席から、最も安打を放った対戦相手や苦手な相手などをひも解く。

　◆対戦相手別成績

　【広島】１２０６打数３７２安打　打率．３０８

　【ＤｅＮＡ】１１６８打数３６６安打　打率．３１３

　【巨人】１１９８打数３２８安打　打率．２７４

　【ヤクルト】１１８１打数３２７安打　打率．２７７

　【中日】１１５８打数２８９安打　打率．２５０

　【楽天】１９３打数５９安打　打率．３０６

　【西武】１８６打数５７安打　打率．３０６

　【日本ハム】１９５打数５４安打　打率．２７７

　【ロッテ】１９２打数５３安打　打率．２７６

　【ソフトバンク】１９７打数４８安打　打率．２４４

　【オリックス】１９７打数４７安打　打率．２３９

　◆対戦投手別安打数ベスト５（５０打数以上）

　石川雅規（ヤクルト）４３本

　三浦大輔（ＤｅＮＡ）３８本

　内海哲也（巨人）３５本

　大竹寛（巨人）３０本

　山口俊（巨人）２６本

　※所属は現在、またはＮＰＢ最終

　◆対戦投手別打率ベスト５（５０打数以上。この日対戦した井納のみ４９打数）

　山口俊（巨人）５８打数２６安打　打率．４４８

　高橋尚成（ＤｅＮＡ）５７打数２０安打　打率．３５１

　井納翔一（ＤｅＮＡ）４９打数１７安打　打率．３４７

　沢村拓一（巨人）６５打数２２安打　打率．３３８

　藤井秀悟（ＤｅＮＡ）６３打数２１安打　打率．３３３

　高崎健太郎（ＤｅＮＡ）５７打数１９安打　打率．３３３

　※所属は現在、またはＮＰＢ最終

　◆対戦投手別打率ワースト５（５０打数以上）

　杉内俊哉（巨人）９０打数１０安打　打率．１１１

　山口鉄也（巨人）７４打数１４安打　打率．１８９

　グライシンガー（ロッテ）５５打数１２安打　打率．２１８

　上原浩治（巨人）５０打数１１安打　打率．２２０

　内海哲也（巨人）１５６打数３５安打　打率．２２４

　※所属は現在、またはＮＰＢ最終

試合詳細
  • 楽天SocialNewsに投稿！
プロ野球
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ