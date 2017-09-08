【阪神】２０００安打・鳥谷の得意、苦手な相手や球団は？ 通算記録でひも解く

◆阪神―ＤｅＮＡ（８日・甲子園）

阪神・鳥谷敬内野手（３６）は、８日のＤｅＮＡ１８回戦（甲子園）の第１打席で右中間を破る適時二塁打を放ち、史上５０人目の通算２０００安打を達成した。

阪神生え抜きでは、藤田平氏に次ぎ２人目。甲子園球場で阪神所属選手が達成したのは初めて。この日の対戦相手のＤｅＮＡは、鳥谷が最も相性のいい相手。さらに金字塔の一打を放った相手の井納は、この一打を含め６２打席対戦し、４９打数１７安打で打率３割４分７厘と、非常に好相性の相手だった。

鳥谷のプロ入り後からの全打席から、最も安打を放った対戦相手や苦手な相手などをひも解く。

◆対戦相手別成績

【広島】１２０６打数３７２安打 打率．３０８

【ＤｅＮＡ】１１６８打数３６６安打 打率．３１３

【巨人】１１９８打数３２８安打 打率．２７４

【ヤクルト】１１８１打数３２７安打 打率．２７７

【中日】１１５８打数２８９安打 打率．２５０

【楽天】１９３打数５９安打 打率．３０６

【西武】１８６打数５７安打 打率．３０６

【日本ハム】１９５打数５４安打 打率．２７７

【ロッテ】１９２打数５３安打 打率．２７６

【ソフトバンク】１９７打数４８安打 打率．２４４

【オリックス】１９７打数４７安打 打率．２３９

◆対戦投手別安打数ベスト５（５０打数以上）

石川雅規（ヤクルト）４３本

三浦大輔（ＤｅＮＡ）３８本

内海哲也（巨人）３５本

大竹寛（巨人）３０本

山口俊（巨人）２６本

※所属は現在、またはＮＰＢ最終

◆対戦投手別打率ベスト５（５０打数以上。この日対戦した井納のみ４９打数）

山口俊（巨人）５８打数２６安打 打率．４４８

高橋尚成（ＤｅＮＡ）５７打数２０安打 打率．３５１

井納翔一（ＤｅＮＡ）４９打数１７安打 打率．３４７

沢村拓一（巨人）６５打数２２安打 打率．３３８

藤井秀悟（ＤｅＮＡ）６３打数２１安打 打率．３３３

高崎健太郎（ＤｅＮＡ）５７打数１９安打 打率．３３３

※所属は現在、またはＮＰＢ最終

◆対戦投手別打率ワースト５（５０打数以上）

杉内俊哉（巨人）９０打数１０安打 打率．１１１

山口鉄也（巨人）７４打数１４安打 打率．１８９

グライシンガー（ロッテ）５５打数１２安打 打率．２１８

上原浩治（巨人）５０打数１１安打 打率．２２０

内海哲也（巨人）１５６打数３５安打 打率．２２４

※所属は現在、またはＮＰＢ最終