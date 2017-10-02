【セ・パ公示速報】（２日）楽天・西宮、下妻を出場登録 ＤｅＮＡは山崎康、今永ら登録抹消

◆セ・リーグ

【出場選手登録抹消】

▽広島 九里亜蓮投手、大瀬良大地投手、今村猛投手、岡田明丈投手、野村祐輔投手、中崎翔太投手、中田廉投手、藤井皓哉投手、戸田隆矢投手、ジャクソン投手、中村祐太投手、佐藤祥万投手、会沢翼捕手、磯村嘉孝捕手、坂倉将吾捕手、上本崇司内野手

、田中広輔内野手、小窪哲也内野手、新井貴浩内野手、菊池涼介内野手、庄司隼人内野手、西川龍馬内野手、バティスタ内野手、メヒア内野手、丸佳浩外野手、岩本貴裕外野手、野間峻祥外野手、松山竜平外野手

▽ＤｅＮＡ 石田健大投手、井納翔一投手、山崎康晃投手、今永昇太投手、三上朋也投手、砂田毅樹投手、パットン投手、ウィーランド投手

▽阪神 岩田稔投手、マテオ投手

▽ヤクルト 梅野雄吾投手

▽中日 伊藤準規投手

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽西武 十亀剣投手、永江恭平内野手

▽楽天 西宮悠介投手、下妻貴寛捕手

【出場選手登録抹消】

▽日本ハム 上沢直之投手

▽西武 野上亮磨投手

▽楽天 濱矢廣大投手、辛島航投手

▽オリックス ディクソン投手、金田和之投手、山崎勝己捕手