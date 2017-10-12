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【ＤｅＮＡ】大魔神、番長ら出場予定…１１・２３「ハマスタレジェンドマッチ」開催

2017年10月12日18時16分  スポーツ報知
  • 横浜スタジアムで７回攻撃前にジェット風船を飛ばすＤｅＮＡファン

　ＤｅＮＡは１２日、横浜スタジアムの改修を記念した特別試合「ハマスタレジェンドマッチ」を１１月２３日に開催すると発表した。

　出場予定選手は以下の通り。

　【ＴＥＡＭ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ】

　▽監督　中畑清

　▽投手　平松政次、斉藤明雄、遠藤一彦、欠端光則、有働克也、山崎康晃、浜口遥大

　▽捕手　土井淳、辻恭彦、福嶋久晃、市川和正、戸柱恭孝

　▽内野手　松原誠、山下大輔、高木豊、カルロス・ポンセ、銚子利夫、高橋雅裕、石川雄洋

　▽外野手　中塚政幸、高木由一、屋鋪要、アレックス・ラミレス、多村仁志、荒波翔、筒香嘉智

　【ＴＥＡＭ　１９９８】

　▽監督　権藤博

　▽投手　佐々木主浩、野村弘樹、五十嵐英樹、島田直也、川村丈夫、三浦大輔、井納翔一、今永昇太

　▽捕手　谷繁元信、高城俊人

　▽内野手　畠山準、進藤達哉、Ｇ．後藤武敏、宮崎敏郎、倉本寿彦

　▽外野手　中根仁、佐伯貴弘、鈴木尚典、梶谷隆幸、桑原将志

　なお、これらの選手は現時点での決定選手で、追加選手は改めて発表する。

　※監督、選手は変更の可能性あり。

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