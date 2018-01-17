【日本ハム】清宮は１軍キャンプスタート決定

清宮幸太郎

日本ハムは１７日、春季キャンプの１、２軍のメンバー振り分けを発表した。ドラフト１位・清宮幸太郎内野手（１８）＝早実＝は、ルーキーで唯一米アリゾナで行われる１軍キャンプスタートが決定した。

１、２軍のメンバー振り分けは以下の通り。

【一軍】

▼監督・コーチ 栗山英樹、吉井理人、高橋憲幸、中嶋聡、緒方耕一、城石憲之、金子誠、川名慎一、厚澤和幸

▼投手（２１人） 斎藤佑樹、加藤貴之、上沢直之、有原航平、浦野博司、マイケル・トンキン、上原健太、宮西尚生、ニック・マルティネス、井口和朋、鍵谷陽平、村田透、堀瑞輝、高梨裕稔、ブライアン・ロドリゲス、白村明弘、田中豊樹、公文克彦、石川直也、玉井大翔、吉田侑樹

▼捕手（５人） 近藤健介、清水優心、鶴岡慎也、大嶋匠、石川亮

▼内野手（１１人）杉谷拳士、ブランドン・レアード、中田翔、中島卓也、松本剛、清宮幸太郎、渡邉諒、石井一成、平沼翔太、横尾俊健、太田賢吾

▼外野手（５人） オズワルド・アルシア、西川遥輝、大田泰示、森山恵佑、谷口雄也

【２軍】

▼監督・コーチ 荒木大輔、伊藤剛、加藤武治、吉岡雄二、小田智之、高橋信二、飯山裕志、紺田敏正、島崎毅、實松一成

▼投手（１２人） 石井裕也、新垣勇人、西村天裕、中村勝、高良一輝、田中瑛斗、高山優希、鈴木遼太郎、宮台康平、立田将太、杉浦稔大、北浦竜次

▼捕手（３人） 黒羽根利規、市川友也、郡拓也

▼内野手（６人） 田中賢介、森本龍弥、大累進、難波侑平、高濱祐仁、今井順之助

▼外野手（５人） 岡大海、浅間大基、矢野謙次、姫野優也、岸里亮佑