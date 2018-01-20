【記録予報・本塁打編】巨人・阿部、４００本塁打まであと１２本 昨季は１５本

プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が自主トレに励んでいる。３月３０日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。

今季、本塁打で到達が予想される記録は次の通り。

※見方 左から 達成までの残り数（昨季の記録）選手名（所属）＝初記録の試合

【４００本塁打＝１８人】

１２本塁打（１５）阿部慎之助（巨人）＝０１年４月１３日・横浜１回戦＝河原

４３本塁打（２７）中村剛也（西武）＝０４年７月２４日・近鉄１８回戦＝山村

【３５０本塁打＝３０人】

３５本塁打（９）新井貴浩（広島）＝９９年６月６日・中日１１回戦＝野口

【３００本塁打＝４２人】

４４本塁打（１８）福留孝介（阪神）＝９９年４月１６日・巨人１回戦＝ガルベス

【２５０本塁打＝６１人】

３３本塁打（３２）バレンティン（ヤクルト）＝１１年４月１６日・横浜２回戦＝真下

３８本塁打（２４）松田宣浩（ソフトバンク）＝０６年４月２２日・オリックス５回戦＝松村

【２００本塁打＝１０２人】

１１本塁打（９）中島宏之（オリックス）＝０３年８月５日・ダイエー２１回戦＝寺原

２３本塁打（１６）中田翔（日本ハム）＝１０年７月２０日・ロッテ１４回戦＝大嶺

２４本塁打（１２）内川聖一（ソフトバンク）＝０２年７月７日・中日１５回戦＝山井

３５本塁打（１５）坂本勇人（巨人）＝０８年４月６日・阪神３回戦＝阿部

４４本塁打（３１）Ｔ―岡田（オリックス）＝０９年８月１４日・ソフトバンク１５回戦＝ジャマーノ

【１５０本塁打＝１６５人】

８本塁打（１７）糸井嘉男（阪神）＝０８年６月２７日・オリックス７回戦＝オルティズ

１２本塁打（２８）筒香嘉智（ＤｅＮＡ）＝１０年１０月７日・阪神２４回戦＝久保田

１３本塁打（４）鳥谷敬（阪神）＝０４年５月２７日・横浜８回戦＝東

１７本塁打（２４）山田哲人（ヤクルト）＝１２年８月１０日・巨人１２回戦＝内海

１９本塁打（０）吉村裕基（ソフトバンク）＝０３年１０月４日・中日２５回戦＝野口

２１本塁打（３０）ロペス（ＤｅＮＡ）＝１３年３月２９日・広島１回戦＝バリントン

２２本塁打（２７）エルドレッド（広島）＝１２年８月４日・阪神１２回戦＝安藤

２６本塁打（１６）長野久義（巨人）＝１０年４月４日・広島３回戦＝小松

２７本塁打（２）畠山和洋（ヤクルト）＝０５年８月１９日・阪神１５回戦＝太陽

３３本塁打（０）福浦和也（ロッテ）＝９７年８月１日・西武１６回戦＝横田

３５本塁打（１９）メヒア（西武）＝１４年５月１５日・日本ハム８回戦＝上沢

３５本塁打（１９）浅村栄斗（西武）＝１０年８月１０日・楽天１４回戦＝山村

３６本塁打（３１）柳田悠岐（ソフトバンク）＝１２年８月５日・西武１５回戦＝松永

４２本塁打（２３）丸佳浩（広島）＝１１年４月１９日・横浜１回戦＝大家

４５本塁打（３２）レアード（日本ハム）＝１５年３月２９日・楽天３回戦＝横山

【１００本塁打＝２８５人】

３本塁打（１）今江年晶（楽天）＝０４年８月２１日・ダイエー２４回戦＝神内

１０本塁打（９）陽岱鋼（巨人）＝０８年４月２９日・ロッテ７回戦＝成瀬

１１本塁打（３５）デスパイネ（ソフトバンク）＝１４年８月１日・オリックス１２回戦＝西

１３本塁打（２１）梶谷隆幸（ＤｅＮＡ）＝０９年４月３０日・阪神６回戦＝久保

１４本塁打（１５）ペーニャ（ロッテ）＝１２年４月８日・西武３回戦＝石井

１４本塁打（９）栗山巧（西武）＝０５年４月１３日・日本ハム６回戦＝鎌倉

１６本塁打（６）平田良介（中日）＝０８年９月７日・横浜１７回戦＝横山

１６本塁打（３）大松尚逸（ヤクルト）＝０６年４月１５日・西武５回戦＝西口

１６本塁打（１）細川亨（楽天）＝０３年４月２１日・オリックス４回戦＝具台晟

２８本塁打（３１）ウィーラー（楽天）＝１５年３月２７日・日本ハム１回戦＝クロッタ

２８本塁打（２５）秋山翔吾（西武）＝１１年９月８日・ロッテ１８回戦＝小林

３０本塁打（６）亀井善行（巨人）＝０６年６月２９日・横浜９回戦＝山口

３０本塁打（６）小谷野栄一（オリックス）＝０５年６月１１日・阪神５回戦＝橋本

３６本塁打（２）長谷川勇也（ソフトバンク）＝０８年４月２９日・西武７回戦＝キニー

３９本塁打（２６）鈴木誠也（広島）＝１４年９月２５日・ヤクルト２１回戦＝石川