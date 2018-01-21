【記録予報・盗塁編】中日・荒木、過去７人達成の４００盗塁まであと２２
2018年1月21日12時30分 スポーツ報知
プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が自主トレに励んでいる。３月３０日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。
今季、盗塁で到達が予想される記録は次の通り。
※見方 左から 達成までの残り数（昨季の記録）選手名（所属）＝初記録の試合
【４００盗塁＝７人】
２２盗塁（５）荒木雅博（中日）＝９７年６月２９日・巨人１４回戦
３８盗塁（０）松井稼頭央（西武）＝９５年５月７日・ダイエー７回戦
【３５０盗塁＝１８人】
１３盗塁（３）本多雄一（ソフトバンク）＝０６年８月４日・ロッテ１４回戦
【３００盗塁＝２９人】
３３盗塁（０）川崎宗則（ソフトバンク）＝０２年６月１９日・西武１１回戦
３４盗塁（２１）糸井嘉男（阪神）＝０７年９月１０日・ロッテ１９回戦
【２００盗塁＝７４人】
４盗塁（２）聖沢諒（楽天）＝０８年５月２４日・横浜２回戦
４盗塁（３）西岡剛（阪神）＝０４年６月２７日・西武１６回戦
１８盗塁（３９）西川遥輝（日本ハム）＝１２年４月１日・西武３回戦
３４盗塁（２３）大島洋平（中日）＝１０年４月２８日・巨人５回戦
４７盗塁（２６）荻野貴司（ロッテ）＝１０年３月２２日・西武３回戦