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【記録予報・盗塁編】中日・荒木、過去７人達成の４００盗塁まであと２２

2018年1月21日12時30分  スポーツ報知
  • １４年９月１６日に通算３５０盗塁を達成した中日・荒木

　プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が自主トレに励んでいる。３月３０日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。

　今季、盗塁で到達が予想される記録は次の通り。

　※見方　左から　達成までの残り数（昨季の記録）選手名（所属）＝初記録の試合

　【４００盗塁＝７人】

　２２盗塁（５）荒木雅博（中日）＝９７年６月２９日・巨人１４回戦

　３８盗塁（０）松井稼頭央（西武）＝９５年５月７日・ダイエー７回戦

　【３５０盗塁＝１８人】

　１３盗塁（３）本多雄一（ソフトバンク）＝０６年８月４日・ロッテ１４回戦

　【３００盗塁＝２９人】

　３３盗塁（０）川崎宗則（ソフトバンク）＝０２年６月１９日・西武１１回戦

　３４盗塁（２１）糸井嘉男（阪神）＝０７年９月１０日・ロッテ１９回戦

　【２００盗塁＝７４人】

　４盗塁（２）聖沢諒（楽天）＝０８年５月２４日・横浜２回戦

　４盗塁（３）西岡剛（阪神）＝０４年６月２７日・西武１６回戦

　１８盗塁（３９）西川遥輝（日本ハム）＝１２年４月１日・西武３回戦

　３４盗塁（２３）大島洋平（中日）＝１０年４月２８日・巨人５回戦

　４７盗塁（２６）荻野貴司（ロッテ）＝１０年３月２２日・西武３回戦

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