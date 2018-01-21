【記録予報・犠打、犠飛編】楽天・細川、３００犠打まであと６

プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が自主トレに励んでいる。３月３０日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。

今季、犠打と犠飛で到達が予想される記録は次の通り。

※見方 左から 達成までの残り数（昨季の記録）選手名（所属）＝初記録の試合

【３００犠打＝６人】

６犠打（３）細川亨（楽天）＝０３年４月６日・近鉄３回戦＝前川

１７犠打（５）荒木雅博（中日）＝９７年８月９日・巨人２０回戦＝岡島

３０犠打（５２）今宮健太（ソフトバンク）＝１２年４月２９日・ロッテ５回戦＝唐川

【２５０犠打＝１９人】

１２犠打（９）本多雄一（ソフトバンク）＝０６年８月１５日・楽天１３回戦＝グリン

２３犠打（１０）大引啓次（ヤクルト）＝０７年５月５日・日本ハム８回戦＝八木

３０犠打（３０）菊池涼介（広島）＝１２年７月４日・阪神１０回戦＝筒井

３９犠打（２５）藤田一也（楽天）＝０６年５月６日・阪神８回戦＝安藤

【２００犠打＝４０人】

７犠打（２５）中島卓也（日本ハム）＝１２年６月２９日・西武９回戦＝西口

７犠打（２３）炭谷銀仁朗（西武）＝０６年４月５日・楽天２回戦＝福盛

１３犠打（２７）嶋基宏（楽天）＝０７年４月１日・オリックス２回戦＝吉井

１９犠打（４）渡辺直人（楽天）＝０７年５月２日・ソフトバンク８回戦＝和田

２０犠打（４）川崎宗則（ソフトバンク）＝０２年９月１４日・ロッテ２６回戦＝ミンチー

２４犠打（０）田中賢介（日本ハム）＝０１年３月２５日・近鉄２回戦＝前川

３０犠打（１７）安達了一（オリックス）＝１２年５月３１日・中日２回戦＝岩瀬

３０犠打（１）鶴岡慎也（日本ハム）＝０６年４月１６日・ソフトバンク５回戦＝竹岡

３９犠打（１）大和（ＤｅＮＡ）＝０９年８月７日・広島１２回戦＝小松

４８犠打（６）石川雄洋（ＤｅＮＡ）＝０７年７月８日・広島１１回戦＝横山

【１００犠飛＝３人】

２３犠飛（４）新井貴浩（広島）＝００年４月１５日・ヤクルト２回戦＝石井一

２４犠飛（２）福浦和也（ロッテ）＝９７年９月６日・西武２３回戦＝新谷