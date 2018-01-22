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【記録予報・投球回編】巨人・内海、２０００投球回まであと１１３

2018年1月22日18時30分  スポーツ報知
  • 巨人・内海

　プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が自主トレに励んでいる。３月３０日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。

　今季、投球回で到達が予想される記録は次の通り。

　※見方　左から、達成までの残り数（昨季の記録）選手名（所属）＝初記録の試合

　【２０００投球回＝８９人】

　１１３回（５７回２／３）内海哲也（巨人）＝０４年５月２５日・広島１０回戦

　【１５００投球回＝１７６人】

　５６回２／３（８６回２／３）中田賢一（ソフトバンク）＝０５年４月３日・横浜３回戦

　１３１回（６回）館山昌平（ヤクルト）＝０３年７月２０日・中日１７回戦

　１４６回１／３（１４３回）メッセンジャー（阪神）＝１０年３月２６日・横浜１回戦

　【１０００投球回＝３４８人】

　５０回（３５回２／３）岩瀬仁紀（中日）＝９９年４月４日・広島３回戦

　５２回（１８５回２／３）則本昂大（楽天）＝１３年３月２９日・ソフトバンク１回戦

　７８回１／３（３８回１／３）吉川光夫（巨人）＝０７年５月１７日・楽天１２回戦

　９７回（１４４回）野上亮磨（巨人）＝０９年４月３０日・ソフトバンク６回戦

　１１５回２／３（１８７回１／３）菅野智之（巨人）＝１３年３月３０日・広島２回戦

　１５３回（１８７回２／３）菊池雄星（西武）＝１１年６月１２日・阪神４回戦

　１５５回１／３（１４７回２／３）大野雄大（中日）＝１１年１０月１４日・巨人２２回戦

　１７８回（１５５回１／３）野村祐輔（広島）＝１２年４月１日・中日３回戦

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