【記録予報・投球回編】巨人・内海、２０００投球回まであと１１３
2018年1月22日18時30分 スポーツ報知
プロ野球は２月１日のキャンプインに向けて、各地で選手が自主トレに励んでいる。３月３０日に開幕するセ・パ公式戦では、今季も様々な記録達成が予想される。
今季、投球回で到達が予想される記録は次の通り。
※見方 左から、達成までの残り数（昨季の記録）選手名（所属）＝初記録の試合
【２０００投球回＝８９人】
１１３回（５７回２／３）内海哲也（巨人）＝０４年５月２５日・広島１０回戦
【１５００投球回＝１７６人】
５６回２／３（８６回２／３）中田賢一（ソフトバンク）＝０５年４月３日・横浜３回戦
１３１回（６回）館山昌平（ヤクルト）＝０３年７月２０日・中日１７回戦
１４６回１／３（１４３回）メッセンジャー（阪神）＝１０年３月２６日・横浜１回戦
【１０００投球回＝３４８人】
５０回（３５回２／３）岩瀬仁紀（中日）＝９９年４月４日・広島３回戦
５２回（１８５回２／３）則本昂大（楽天）＝１３年３月２９日・ソフトバンク１回戦
７８回１／３（３８回１／３）吉川光夫（巨人）＝０７年５月１７日・楽天１２回戦
９７回（１４４回）野上亮磨（巨人）＝０９年４月３０日・ソフトバンク６回戦
１１５回２／３（１８７回１／３）菅野智之（巨人）＝１３年３月３０日・広島２回戦
１５３回（１８７回２／３）菊池雄星（西武）＝１１年６月１２日・阪神４回戦
１５５回１／３（１４７回２／３）大野雄大（中日）＝１１年１０月１４日・巨人２２回戦
１７８回（１５５回１／３）野村祐輔（広島）＝１２年４月１日・中日３回戦