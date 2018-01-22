【西武】２年目の中塚、鈴木、４年目の山田が初のＡ班…キャンプ振り分け
2018年1月22日11時46分 スポーツ報知
西武は２２日、春季キャンプのＡ班（１軍）、Ｂ班（２軍）のメンバー振り分けを発表した。２年目の中塚駿太投手（２３）、鈴木翔平外野手（１９）、４年目の山田遥楓（はるか）内野手（２１）は初のＡ班スタートが決定。辻発彦監督（５９）は鈴木、山田について「昨秋のキャンプでもいいものを見せてくれた。初めての経験で、何か得てくれるものがあれば」と期待を寄せた。
【Ａ班】（宮崎・南郷）
▽投手（２１人）ワグナー、増田、大石、菊池、高橋光、多和田、斉藤大、高木勇、十亀、中塚、野田、平井、小石、岡本、伊藤、高橋朋、本田、カスティーヨ、武隈、ウルフ、国場
▽捕手（４人）森、炭谷、岡田、中田
▽内野手（８人）浅村、外崎、源田、永江、山川、山田、中村、メヒア
▽外野手（６人）栗山、松井、金子侑、木村、鈴木、秋山
【Ｂ班】（高知・春野）
▽投手（１５人）今井、川越、藤原、與座、佐野、玉村、田村、相内、豊田、福倉、南川、平良、松本、藤田、郭
▽捕手（３人）駒月、藤沢、斉藤誠
▽内野手（５人）水口、呉、西川、金子一、綱島
▽外野手（６人）愛斗、熊代、斉藤彰、戸川、坂田、高木渉