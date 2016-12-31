【紅白】ＡＫＢ４８紅白選抜センターは山本彩！２位・指原莉乃に７０００票差の圧勝

◆第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦（３１日・ＮＨＫホール）

ＡＫＢ４８紅白選抜選挙の結果が発表され、１位にＮＭＢ４８の山本彩（２３）が選ばれた。投票数４６万８５６票から４万１１９０票を獲得した。

２位はＨＫＴ４８の指原莉乃（２４）で３万４２４７票だった。

◆紅白選抜選挙の結果

（１）４１１９０票 山本彩＝ＮＭＢ４８＝

（２）３４２４７票 指原莉乃＝ＨＫＴ４８＝

（３）１９００２票 島崎遥香＝ＡＫＢ４８＝

（４）１５４７３票 渡辺麻友＝ＡＫＢ４８＝

（５）１１５５２票 宮脇咲良＝ＨＫＴ４８＝

（６）１１１０１票 吉田朱里＝ＮＭＢ４８＝

（７）１０９５７票 小嶋陽菜＝ＡＫＢ４８＝

（８）９７５８票 横山由依＝ＡＫＢ４８＝

（９）９２２０票 柏木由紀＝ＡＫＢ４８＝

（１０）８６２４票 市川美織＝ＮＭＢ４８＝

（１１）８５４１票 松井珠理奈＝ＳＫＥ４８＝

（１２）８１１０票 大家志津香＝ＡＫＢ４８＝

（１３）５９５４票 須田亜香里＝ＳＫＥ４８＝

（１４）５８７０票 北原里英＝ＮＧＴ４８＝

（１５）５６５９票 白間美瑠＝ＮＭＢ４８＝

（１６）５４０８票 峯岸みなみ＝ＡＫＢ４８＝

（１７）５０８９票 矢吹奈子＝ＨＫＴ４８＝※注

（１８）４８１９票 木下百花＝ＮＭＢ４８＝

（１９）４８１３票 高柳明音＝ＳＫＥ４８＝

（２０）４５４２票 朝長美桜＝ＨＫＴ４８＝

（２１）４４１５票 薮下柊＝ＮＭＢ４８＝

（２２）４３３６票 向井地美音＝ＡＫＢ４８＝

（２３）４２３３票 木崎ゆりあ＝ＡＫＢ４８＝

（２４）４２３０票 入山杏奈＝ＡＫＢ４８＝

（２５）４２０２票 小嶋真子＝ＡＫＢ４８＝

（２６）４０７５票 渋谷凪咲＝ＮＭＢ４８＝

（２７）３８９９票 上西恵＝ＮＭＢ４８＝

（２８）３７６２票 太田夢莉＝ＮＭＢ４８＝

（２９）３７３４票 兒玉遥＝ＨＫＴ４８＝

（３０）３７２０票 村山彩希＝ＡＫＢ４８＝

（３１）３６７８票 田島芽瑠＝ＨＫＴ４８＝

（３２）３６６８票 岡田奈々＝ＡＫＢ４８＝

（３３）３６２６票 中井りか＝ＮＧＴ４８＝

（３４）３４７１票 須藤凜々花＝ＮＭＢ４８＝

（３５）３３４７票 松岡はな＝ＨＫＴ４８＝

（３６）３３０７票 大和田南那＝ＡＫＢ４８＝

（３７）３２２１票 松村香織＝ＳＫＥ４８＝

（３８）３１５６票 川本紗矢＝ＡＫＢ４８＝

（３９）３１４８票 加藤美南＝ＮＧＴ４８＝

（４０）３１１７票 古畑奈和＝ＳＫＥ４８＝

（４１）３０５５票 矢倉楓子＝ＮＭＢ４８＝

（４２）３０３６票 加藤玲奈＝ＡＫＢ４８＝

（４３）３０１９票 武藤十夢＝ＡＫＢ４８＝

（４４）２８６０票 大場美奈＝ＳＫＥ４８＝

（４５）２７９８票 田中美久＝ＨＫＴ４８＝※注

（４６）２７９６票 森保まどか＝ＨＫＴ４８＝

（４７）２７０９票 本村碧唯＝ＨＫＴ４８＝

（４８）２６５２票 松岡菜摘＝ＨＫＴ４８＝

（４９）２６４８票 北川綾巴＝ＳＫＥ４８＝※注

（５０）２５３９票 惣田紗莉渚＝ＳＫＥ４８＝※注

【※注】ＨＫＴ田中美久と矢吹奈子は“紅白選抜”入りを果たしたがともに１５歳。午後９時以降に出番のため、労働基準法における年少者の保護規定（児童の深夜労働の制限）に抵触するため歌唱できない。このため代わりに４９位、５０位だったＳＫＥ４８の北川綾巴（１８）と惣田紗莉渚（２３）の２人が繰り上げ“当選”した。