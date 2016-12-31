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【紅白】ＡＫＢ４８紅白選抜センターは山本彩！２位・指原莉乃に７０００票差の圧勝

2016年12月31日22時7分  スポーツ報知
  • 指原を抑えて「紅白選抜」１位となった、山本彩

　◆第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦（３１日・ＮＨＫホール）

　ＡＫＢ４８紅白選抜選挙の結果が発表され、１位にＮＭＢ４８の山本彩（２３）が選ばれた。投票数４６万８５６票から４万１１９０票を獲得した。

　２位はＨＫＴ４８の指原莉乃（２４）で３万４２４７票だった。

　◆紅白選抜選挙の結果

　（１）４１１９０票　山本彩＝ＮＭＢ４８＝
　（２）３４２４７票　指原莉乃＝ＨＫＴ４８＝
　（３）１９００２票　島崎遥香＝ＡＫＢ４８＝
　（４）１５４７３票　渡辺麻友＝ＡＫＢ４８＝
　（５）１１５５２票　宮脇咲良＝ＨＫＴ４８＝
　（６）１１１０１票　吉田朱里＝ＮＭＢ４８＝
　（７）１０９５７票　小嶋陽菜＝ＡＫＢ４８＝
　（８）９７５８票　横山由依＝ＡＫＢ４８＝
　（９）９２２０票　柏木由紀＝ＡＫＢ４８＝
　（１０）８６２４票　市川美織＝ＮＭＢ４８＝
　（１１）８５４１票　松井珠理奈＝ＳＫＥ４８＝
　（１２）８１１０票　大家志津香＝ＡＫＢ４８＝
　（１３）５９５４票　須田亜香里＝ＳＫＥ４８＝
　（１４）５８７０票　北原里英＝ＮＧＴ４８＝
　（１５）５６５９票　白間美瑠＝ＮＭＢ４８＝
　（１６）５４０８票　峯岸みなみ＝ＡＫＢ４８＝
　（１７）５０８９票　矢吹奈子＝ＨＫＴ４８＝※注
　（１８）４８１９票　木下百花＝ＮＭＢ４８＝
　（１９）４８１３票　高柳明音＝ＳＫＥ４８＝
　（２０）４５４２票　朝長美桜＝ＨＫＴ４８＝
　（２１）４４１５票　薮下柊＝ＮＭＢ４８＝
　（２２）４３３６票　向井地美音＝ＡＫＢ４８＝
　（２３）４２３３票　木崎ゆりあ＝ＡＫＢ４８＝
　（２４）４２３０票　入山杏奈＝ＡＫＢ４８＝
　（２５）４２０２票　小嶋真子＝ＡＫＢ４８＝
　（２６）４０７５票　渋谷凪咲＝ＮＭＢ４８＝
　（２７）３８９９票　上西恵＝ＮＭＢ４８＝
　（２８）３７６２票　太田夢莉＝ＮＭＢ４８＝
　（２９）３７３４票　兒玉遥＝ＨＫＴ４８＝
　（３０）３７２０票　村山彩希＝ＡＫＢ４８＝
　（３１）３６７８票　田島芽瑠＝ＨＫＴ４８＝
　（３２）３６６８票　岡田奈々＝ＡＫＢ４８＝
　（３３）３６２６票　中井りか＝ＮＧＴ４８＝
　（３４）３４７１票　須藤凜々花＝ＮＭＢ４８＝
　（３５）３３４７票　松岡はな＝ＨＫＴ４８＝
　（３６）３３０７票　大和田南那＝ＡＫＢ４８＝
　（３７）３２２１票　松村香織＝ＳＫＥ４８＝
　（３８）３１５６票　川本紗矢＝ＡＫＢ４８＝
　（３９）３１４８票　加藤美南＝ＮＧＴ４８＝
　（４０）３１１７票　古畑奈和＝ＳＫＥ４８＝
　（４１）３０５５票　矢倉楓子＝ＮＭＢ４８＝
　（４２）３０３６票　加藤玲奈＝ＡＫＢ４８＝
　（４３）３０１９票　武藤十夢＝ＡＫＢ４８＝
　（４４）２８６０票　大場美奈＝ＳＫＥ４８＝
　（４５）２７９８票　田中美久＝ＨＫＴ４８＝※注
　（４６）２７９６票　森保まどか＝ＨＫＴ４８＝
　（４７）２７０９票　本村碧唯＝ＨＫＴ４８＝
　（４８）２６５２票　松岡菜摘＝ＨＫＴ４８＝
　（４９）２６４８票　北川綾巴＝ＳＫＥ４８＝※注
　（５０）２５３９票　惣田紗莉渚＝ＳＫＥ４８＝※注

　【※注】ＨＫＴ田中美久と矢吹奈子は“紅白選抜”入りを果たしたがともに１５歳。午後９時以降に出番のため、労働基準法における年少者の保護規定（児童の深夜労働の制限）に抵触するため歌唱できない。このため代わりに４９位、５０位だったＳＫＥ４８の北川綾巴（１８）と惣田紗莉渚（２３）の２人が繰り上げ“当選”した。

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