【紅白】ＡＫＢ４８紅白選抜センターは山本彩！２位・指原莉乃に７０００票差の圧勝
◆第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦（３１日・ＮＨＫホール）
ＡＫＢ４８紅白選抜選挙の結果が発表され、１位にＮＭＢ４８の山本彩（２３）が選ばれた。投票数４６万８５６票から４万１１９０票を獲得した。
２位はＨＫＴ４８の指原莉乃（２４）で３万４２４７票だった。
◆紅白選抜選挙の結果
（１）４１１９０票 山本彩＝ＮＭＢ４８＝
（２）３４２４７票 指原莉乃＝ＨＫＴ４８＝
（３）１９００２票 島崎遥香＝ＡＫＢ４８＝
（４）１５４７３票 渡辺麻友＝ＡＫＢ４８＝
（５）１１５５２票 宮脇咲良＝ＨＫＴ４８＝
（６）１１１０１票 吉田朱里＝ＮＭＢ４８＝
（７）１０９５７票 小嶋陽菜＝ＡＫＢ４８＝
（８）９７５８票 横山由依＝ＡＫＢ４８＝
（９）９２２０票 柏木由紀＝ＡＫＢ４８＝
（１０）８６２４票 市川美織＝ＮＭＢ４８＝
（１１）８５４１票 松井珠理奈＝ＳＫＥ４８＝
（１２）８１１０票 大家志津香＝ＡＫＢ４８＝
（１３）５９５４票 須田亜香里＝ＳＫＥ４８＝
（１４）５８７０票 北原里英＝ＮＧＴ４８＝
（１５）５６５９票 白間美瑠＝ＮＭＢ４８＝
（１６）５４０８票 峯岸みなみ＝ＡＫＢ４８＝
（１７）５０８９票 矢吹奈子＝ＨＫＴ４８＝※注
（１８）４８１９票 木下百花＝ＮＭＢ４８＝
（１９）４８１３票 高柳明音＝ＳＫＥ４８＝
（２０）４５４２票 朝長美桜＝ＨＫＴ４８＝
（２１）４４１５票 薮下柊＝ＮＭＢ４８＝
（２２）４３３６票 向井地美音＝ＡＫＢ４８＝
（２３）４２３３票 木崎ゆりあ＝ＡＫＢ４８＝
（２４）４２３０票 入山杏奈＝ＡＫＢ４８＝
（２５）４２０２票 小嶋真子＝ＡＫＢ４８＝
（２６）４０７５票 渋谷凪咲＝ＮＭＢ４８＝
（２７）３８９９票 上西恵＝ＮＭＢ４８＝
（２８）３７６２票 太田夢莉＝ＮＭＢ４８＝
（２９）３７３４票 兒玉遥＝ＨＫＴ４８＝
（３０）３７２０票 村山彩希＝ＡＫＢ４８＝
（３１）３６７８票 田島芽瑠＝ＨＫＴ４８＝
（３２）３６６８票 岡田奈々＝ＡＫＢ４８＝
（３３）３６２６票 中井りか＝ＮＧＴ４８＝
（３４）３４７１票 須藤凜々花＝ＮＭＢ４８＝
（３５）３３４７票 松岡はな＝ＨＫＴ４８＝
（３６）３３０７票 大和田南那＝ＡＫＢ４８＝
（３７）３２２１票 松村香織＝ＳＫＥ４８＝
（３８）３１５６票 川本紗矢＝ＡＫＢ４８＝
（３９）３１４８票 加藤美南＝ＮＧＴ４８＝
（４０）３１１７票 古畑奈和＝ＳＫＥ４８＝
（４１）３０５５票 矢倉楓子＝ＮＭＢ４８＝
（４２）３０３６票 加藤玲奈＝ＡＫＢ４８＝
（４３）３０１９票 武藤十夢＝ＡＫＢ４８＝
（４４）２８６０票 大場美奈＝ＳＫＥ４８＝
（４５）２７９８票 田中美久＝ＨＫＴ４８＝※注
（４６）２７９６票 森保まどか＝ＨＫＴ４８＝
（４７）２７０９票 本村碧唯＝ＨＫＴ４８＝
（４８）２６５２票 松岡菜摘＝ＨＫＴ４８＝
（４９）２６４８票 北川綾巴＝ＳＫＥ４８＝※注
（５０）２５３９票 惣田紗莉渚＝ＳＫＥ４８＝※注
【※注】ＨＫＴ田中美久と矢吹奈子は“紅白選抜”入りを果たしたがともに１５歳。午後９時以降に出番のため、労働基準法における年少者の保護規定（児童の深夜労働の制限）に抵触するため歌唱できない。このため代わりに４９位、５０位だったＳＫＥ４８の北川綾巴（１８）と惣田紗莉渚（２３）の２人が繰り上げ“当選”した。ＡＫＢ４８