ＴＢＳラジオ強い！個人聴取率１位を１５年６か月連続に伸ばす

ＴＢＳラジオは１９日、１６年１２月度個人聴取率調査で首位を獲得。０１年８月から９３期連続、１５年６か月間個人聴取率１位になったと発表した。

週平均に加え、平日、土曜、日曜の各平均も同局が１・０％で１位。２位・ニッポン放送（０・８％）、３位・Ｊ－ＷＡＶＥ（０・７％）、４位・ＴＯＫＹＯ ＦＭ（０・６％）、５位・文化放送、ＮＨＫ第一（０・５％）だった。

最高聴取率ランキング（１５分単位）トップ１０でも同局から９番組がランクインした。

１位 伊集院光とらじおと （ＴＢＳラジオ）

２位 森本毅郎スタンバイ！（ＴＢＳラジオ）

３位 安住紳一郎の日曜天国（ＴＢＳラジオ）

４位 垣花正 あなたとハッピー（ニッポン放送）

５位 ジェーン・スー 生活は踊る（ＴＢＳラジオ）

５位 土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送（ＴＢＳラジオ）

５位 久米宏 ラジオなんですけど（ＴＢＳラジオ）

５位 山下達郎のサンデー・ソングブック（ＴＯＫＹＯ ＦＭ）

９位 荒川強啓 デイ・キャッチ！（ＴＢＳラジオ）

１０位 生島ヒロシのおはよう一直線（ＴＢＳラジオ）

１０位 有馬隼人とらじおと山瀬まみと（ＴＢＳラジオ）