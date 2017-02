アヴリル・ラヴィーンがワンオクRyotaの結婚を祝福

カナダ出身の人気歌手アヴリル・ラヴィーン(32)が日本時間21日、自身のインスタグラムで妹のミシェルさんと人気ロックバンド「ONE OK ROCK」のベース・Ryota(27)の結婚を祝福した。

インスタグラムにはミシェルさんとRyotaのツーショット写真を掲載。そして「Congrats to my little sister Michelle and Ryota on their marriage! Wishing you both all the love and happiness in the world!」(ミシェルとリョウタ、結婚おめでとう。あたたたちの幸せを願っているよ!)とツイートした。

Ryotaは20日に自身のインスタグラムで「私はミシェルと結婚してとても幸せです!!」とコメントし、同じツーショット写真を披露していた。