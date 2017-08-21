ＹＯＳＨＩＫＩ、日本人男性で初めて「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ」の表紙飾る

Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩ（右）が表紙を飾る女性ファッション誌「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ ２０１７年１０月号」＝Ｐｈｏｔｏ： Ｌｕｉｇｉ＆Ｉａｎｇｏ （Ｃ）２０１７ Ｃｏｎｄｅ Ｎａｓｔ Ｊａｐａｎ． Ａｌｌ ｒｉｇｈｔｓ ｒｅｓｅｒｖｅｄ．（実際はＣｏｎｄｅのｅの上に～が付く） 女性ファッション誌「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ ２０１７年１０月号」の１カット＝Ｐｈｏｔｏ： Ｌｕｉｇｉ＆Ｉａｎｇｏ （Ｃ）２０１７ Ｃｏｎｄｅ Ｎａｓｔ Ｊａｐａｎ． Ａｌｌ ｒｉｇｈｔｓ ｒｅｓｅｒｖｅｄ．（実際はＣｏｎｄｅのｅの上に～が付く）

ロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが、月刊女性ファッション誌「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ」１０月号（２８日発売）の表紙を飾ることが２１日、発表された。日本人男性が同誌の表紙に起用されるのは、１９９９年の創刊以来初めて。

６月中旬に米ニューヨークで撮影。頸椎（けいつい）椎間孔狭窄（きょうさく）症により５月１６日の頸椎人工椎間板置き換え手術から約３週間後で、復帰後初の現場となった。担当医から飛行機の搭乗許可を得て撮影に臨んだといい、ＹＯＳＨＩＫＩは「とても刺激的だった」と振り返った。

１０月号のテーマは「ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ」。ＹＯＳＨＩＫＩは顔にカラフルなメイクをほどこし、胸元があらわになった黒いスーツを着用。アルゼンチン出身のモデル、ミカ・アルガナラズと並んでクールな表情を見せている。

同誌は、世界２２の国と地域で発行される人気女性ファッション誌。日本人ではこれまで、女優の菊地凛子（３６）、モデルの冨永愛（３５）、秋元梢（３０）らが表紙に起用されている。