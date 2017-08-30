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ハリウッドＪＵＲＩＮＡ＆道頓堀白間が初代ＷＩＰタッグ王者に…ＡＫＢ「豆腐プロレス」全試合結果

2017年8月30日7時0分  スポーツ報知
  • 初代ＷＩＰタッグ王座に輝いたハリウッドＪＵＲＩＮＡ（左）と道頓堀白間（Ｃ）ＷＩＰ２０１７製作委員会（Ｃ）ＡＫＳ

　◆豆腐プロレス　Ｔｈｅ　ＲＥＡＬ　２０１７　ＷＩＰ　ＣＬＩＭＡＸ（２９日・後楽園ホール）

　◆試合結果

　▽第１試合　ＴＨＥ　ＷＩＰ　リアルファイト（１５分１本勝負）

　○さっほー岩立＝錦糸町道場＝（７分６秒、片逆エビ固め）トルネードたつまき＝白金ジム＝●

　▽第２試合　コミカルファイト　“狂犬軍団登場”（２０分１本勝負）

　パッパラー木崎、キューティーレナッチ、○ＭＡＸ中井＝錦糸町道場＝（７分３４秒、反則）●マッドドッグ宮崎、カツオ広瀬、オッタマゲ・マ

＝白金ジム＝

　▽第３試合　ハイスピード　トリプルタッグマッチ（３０分１本勝負）

　オクトパス須田、○ミラクルしづか、グイグイ中西＝白金反乱軍、ダースベーダーズ＝（１４分３８秒、ＭＫＯ←エビ固め）●バード高柳、コマネチ湯本、バトンかとみな＝白金正規軍＝

　▽第４試合　１分時間差バトルロイアル

　○ブラックベリー向井地＝白金ジム＝（１２分２９秒、オーバー・ザ・トップロープ）イケメン百花＝白金ジム＝●

　他の敗退選手　ボイス山田（白金ジム）、左上せいちゃん（白金ジム）、プロフェッサー田北（錦糸町道場）、サックス古畑（錦糸町道場）、ジャンボ佐藤（白金ジム）

　▽第５試合　ＷＩＰタッグ選手権　次期挑戦者決定戦（３０本１本勝負）

　○ジャーク込山、モーモー川本＝錦糸町道場＝（１４分４０秒、逆レインメーカー式スリングブレイド→片エビ固め）ヤバクネ谷口、●ディーヴァおだえり＝白金ジム＝

　▽セミファイナル　ガチファイト“セメントマッチ”（３０分１本勝負）

　ユンボ島田、○クイウチ松村＝工事現場同盟＝（１７分３８秒、クイウチドライバー→片エビ固め）デビー・コング、●シェリー・ヤマナカ＝ＷＷＺ最強タッグ＝

　▽メインイベント　ＷＩＰタッグ選手権王座決定戦（無制限１本勝負）

　○ハリウッドＪＵＲＩＮＡ、道頓堀白間＝白金ジム、パワーストーンズ＝（２１分４２秒、ハリウッド式デスティーノ→片エビ固め）●ロングスピーチ横山、チェリー宮脇＝錦糸町道場＝

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