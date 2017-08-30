ハリウッドＪＵＲＩＮＡ＆道頓堀白間が初代ＷＩＰタッグ王者に…ＡＫＢ「豆腐プロレス」全試合結果
◆豆腐プロレス Ｔｈｅ ＲＥＡＬ ２０１７ ＷＩＰ ＣＬＩＭＡＸ（２９日・後楽園ホール）
◆試合結果
▽第１試合 ＴＨＥ ＷＩＰ リアルファイト（１５分１本勝負）
○さっほー岩立＝錦糸町道場＝（７分６秒、片逆エビ固め）トルネードたつまき＝白金ジム＝●
▽第２試合 コミカルファイト “狂犬軍団登場”（２０分１本勝負）
パッパラー木崎、キューティーレナッチ、○ＭＡＸ中井＝錦糸町道場＝（７分３４秒、反則）●マッドドッグ宮崎、カツオ広瀬、オッタマゲ・マ
＝白金ジム＝
▽第３試合 ハイスピード トリプルタッグマッチ（３０分１本勝負）
オクトパス須田、○ミラクルしづか、グイグイ中西＝白金反乱軍、ダースベーダーズ＝（１４分３８秒、ＭＫＯ←エビ固め）●バード高柳、コマネチ湯本、バトンかとみな＝白金正規軍＝
▽第４試合 １分時間差バトルロイアル
○ブラックベリー向井地＝白金ジム＝（１２分２９秒、オーバー・ザ・トップロープ）イケメン百花＝白金ジム＝●
他の敗退選手 ボイス山田（白金ジム）、左上せいちゃん（白金ジム）、プロフェッサー田北（錦糸町道場）、サックス古畑（錦糸町道場）、ジャンボ佐藤（白金ジム）
▽第５試合 ＷＩＰタッグ選手権 次期挑戦者決定戦（３０本１本勝負）
○ジャーク込山、モーモー川本＝錦糸町道場＝（１４分４０秒、逆レインメーカー式スリングブレイド→片エビ固め）ヤバクネ谷口、●ディーヴァおだえり＝白金ジム＝
▽セミファイナル ガチファイト“セメントマッチ”（３０分１本勝負）
ユンボ島田、○クイウチ松村＝工事現場同盟＝（１７分３８秒、クイウチドライバー→片エビ固め）デビー・コング、●シェリー・ヤマナカ＝ＷＷＺ最強タッグ＝
▽メインイベント ＷＩＰタッグ選手権王座決定戦（無制限１本勝負）
○ハリウッドＪＵＲＩＮＡ、道頓堀白間＝白金ジム、パワーストーンズ＝（２１分４２秒、ハリウッド式デスティーノ→片エビ固め）●ロングスピーチ横山、チェリー宮脇＝錦糸町道場＝