猪木ＩＳＭメインでロッキーが大巨人退治…全試合結果
2017年7月25日1時4分 スポーツ報知
元プロレスラーで参院議員のアントニオ猪木氏（７４）がプロデュースする格闘技イベント「ＩＳＭ」が２４日、東京・後楽園ホールで開催された。メインイベントは、ロッキー川村（３６）＝パンクラスイズム横浜＝がモンターニャ・シウバ（４０）＝ブラジル＝を破るなど、スコット・ノートン（５６）＝米国＝、元ボクシング北米クルーザー級王者の西島洋介（４４）らが出場し７試合が行われた。観衆１万８０００人（超満員）
▽第１試合
〇蓮見隆太＝ＵＷＦスネークピットジャパン＝（５分４２秒、逆十字固め）マックス・ザ・ボディ＝カメルーン＝
▽異種格闘技トーナメント１回戦（５分２回戦）
〇ヂエゴ安楽＝グレイシーバッハ姫路＝（１回５９秒、逆十字固め）ノブ・ハヤシ＝ドージョーチャクリキ＝●
▽同
〇ピーターソン・シャカル＝ブラジル＝（１回１分５５秒、レフェリーストップ）安藤雅生（暗愚羅）●
▽タッグマッチ
〇スコット・ノートン＝米国＝、佐藤光留＝パンクラスＭＩＳＳＩＯＮ＝（１０分８秒、パワーボム→体固め）鈴木秀樹＝フリー＝、松本崇寿＝花鳥風月＝●
▽セミファイナル
〇タカ・クノウ＝チーム太田章＝（３分５２秒、ヒザ十字固め）西島洋介＝フリー＝●
▽異種格闘技トーナメント決勝戦（５分２回戦）
〇ピーターソン・シャカル（延長１回２分１５秒、タップアウト）ヂエゴ安楽●
▽メインイベント
〇ロッキー川村＝パンクラスイズム横浜＝（５分３７秒、パンチ→体固め）モンターニャ・シウバ＝ブラジル＝●