【Ｇ１】棚橋が４連勝で単独トップに…内藤は石井に不覚…公式戦結果

Ａブロック単独トップに立った棚橋弘至

◆新日本プロレスＧ１クライマックス２７（２９日・愛知県体育館 観衆６３２７人＝札止め＝）

Ａブロック公式戦５試合が行われ、開幕黒星だったＩＷＧＰインターコンチネンタル王者の棚橋弘至（４０）が、ＹＯＳＨＩ－ＨＡＳＨＩ（３５）をハイフライフローからの片エビ固めで下し４連勝８点で単独トップに立った。内藤哲也（３５）は石井智宏（４１）に敗れ、２位の６点グループが６人となった。

▽公式戦Ａブロック３０分１本勝負

〇真壁刀義＝６点＝（１０分４５秒、キングコングニードロップ→片エビ固め）永田裕志＝０点＝●

▽同

○バッドラック・ファレ＝６点＝（１１分３７秒、バッドラックフォール→片エビ固め）飯伏幸太＝４点＝●

▽同

○後藤洋央紀＝６点＝（１０分１０秒、ＧＴＲ→エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．＝６点＝●

▽同

〇棚橋弘至＝８点＝（１３分３４秒、ハイフライフロー→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ－ＨＡＳＨＩ＝２点＝●

▽同

〇石井智宏＝６点＝（２０分５８秒、垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）内藤哲也＝６点＝●