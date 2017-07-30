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【Ｇ１】棚橋が４連勝で単独トップに…内藤は石井に不覚…公式戦結果

2017年7月30日0時0分  スポーツ報知
  • Ａブロック単独トップに立った棚橋弘至

　　◆新日本プロレスＧ１クライマックス２７（２９日・愛知県体育館　観衆６３２７人＝札止め＝）

　Ａブロック公式戦５試合が行われ、開幕黒星だったＩＷＧＰインターコンチネンタル王者の棚橋弘至（４０）が、ＹＯＳＨＩ－ＨＡＳＨＩ（３５）をハイフライフローからの片エビ固めで下し４連勝８点で単独トップに立った。内藤哲也（３５）は石井智宏（４１）に敗れ、２位の６点グループが６人となった。

　▽公式戦Ａブロック３０分１本勝負

　〇真壁刀義＝６点＝（１０分４５秒、キングコングニードロップ→片エビ固め）永田裕志＝０点＝●

　▽同

　○バッドラック・ファレ＝６点＝（１１分３７秒、バッドラックフォール→片エビ固め）飯伏幸太＝４点＝●

　▽同

　○後藤洋央紀＝６点＝（１０分１０秒、ＧＴＲ→エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．＝６点＝●

　▽同

　〇棚橋弘至＝８点＝（１３分３４秒、ハイフライフロー→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ－ＨＡＳＨＩ＝２点＝●

　▽同

　〇石井智宏＝６点＝（２０分５８秒、垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め）内藤哲也＝６点＝●

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