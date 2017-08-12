【Ｇ１】内藤、棚橋下し優勝決定戦進出

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２７」（１１日、東京・両国国技館 観衆７４９５人札止め）

Ａブロック最終節のメイン・イベントで、ここまで勝ち点１２でトップに並んでいた棚橋弘至（４０）と内藤哲也（３５）が直接対決。内藤がデスティーノ２連発で棚橋を破り、勝ち点１４とし、１３日の優勝決定戦進出を決めた。２年ぶりの新日マットとなった飯伏幸太（３５）は後藤洋央紀（３７）に敗れ、勝ち点１０で終了。真壁刀義（４４）はＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（３５）を下し、勝ち点８で戦いを終えた。

▽公式戦Ａブロック３０分１本勝負

〇バッドラック・ファレ＝１０点＝（１１分５６秒 バッドラックフォール→体固め）永田裕志＝２点＝●

▽同

〇真壁刀義＝８点＝（１１分２８秒 キングコングニー→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝４点＝●

▽同

〇ザック・セイバーＪｒ＝１０点＝（１５分２２秒 レフェリー・ストッフ）石井智宏＝８点＝●

▽同

〇後藤洋央紀＝１０点＝（１１分３秒 ＧＴＲ→エビ固め）飯伏幸太＝１０点＝●

▽同

〇内藤哲也＝１４点＝（２７分４１秒 デスティーノ→片エビ固め）棚橋弘至＝１２点＝●