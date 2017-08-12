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【Ｇ１】内藤、棚橋下し優勝決定戦進出

2017年8月12日0時0分  スポーツ報知
  • 棚橋（右）へエルボーをたたき込む内藤

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２７」（１１日、東京・両国国技館　観衆７４９５人札止め）

　Ａブロック最終節のメイン・イベントで、ここまで勝ち点１２でトップに並んでいた棚橋弘至（４０）と内藤哲也（３５）が直接対決。内藤がデスティーノ２連発で棚橋を破り、勝ち点１４とし、１３日の優勝決定戦進出を決めた。２年ぶりの新日マットとなった飯伏幸太（３５）は後藤洋央紀（３７）に敗れ、勝ち点１０で終了。真壁刀義（４４）はＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（３５）を下し、勝ち点８で戦いを終えた。

　▽公式戦Ａブロック３０分１本勝負

　〇バッドラック・ファレ＝１０点＝（１１分５６秒　バッドラックフォール→体固め）永田裕志＝２点＝●

　▽同

　〇真壁刀義＝８点＝（１１分２８秒　キングコングニー→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝４点＝●

　▽同

　〇ザック・セイバーＪｒ＝１０点＝（１５分２２秒　レフェリー・ストッフ）石井智宏＝８点＝●

　▽同

　〇後藤洋央紀＝１０点＝（１１分３秒　ＧＴＲ→エビ固め）飯伏幸太＝１０点＝●

　▽同

　〇内藤哲也＝１４点＝（２７分４１秒　デスティーノ→片エビ固め）棚橋弘至＝１２点＝●

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