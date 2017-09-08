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ＥＶＩＬ、イリミネーションマッチで快勝！オカダを場外に葬った

2017年9月8日0時0分  スポーツ報知
  • １０・９両国大会で戦うＥＶＩＬと激闘を展開したオカダ・カズチカ（右）

　◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ」大会（７日、東京・後楽園ホール　観衆１６９５人満員札止め）

　▼１０分１本勝負

　△海野翔太（１０分００秒、時間切れ引き分け）八木哲大△

　▼タッグマッチ２０分１本勝負

　〇永田裕志、北村克哉（８分２５秒　バックドロップ・ホールド）中西学、岡倫之●

　▼１０人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、ＴＡＫＡみちのく、タイチ、デイビーボーイ・スミスＪｒ、ランス・アーチャー（８分３２秒ハイボールＷ→片エビ固め）真壁刀義、リコシェ、田口隆祐、デビッド・フィンレー、川人拓来●

　▼６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇高橋裕二郎、バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ（９分０８秒　ピンプジュース→片エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、バレッタ●

　▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ジュース・ロビンソン、ハンソン、レイモンド・ロウ（７分３５秒　パルプフィクション→体固め）タマ・トンガ、タンガ・ロア、レオ・トンガ●

　▼６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇鈴木みのる、エル・デスペラード、飯塚高史（１４分２９秒　反則負け）棚橋弘至、ＫＵＳＨＩＤＡ、マイケル・エルガン●

　▼時間無制限イリミネーションマッチ

　〇内藤哲也、ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ、高橋ヒロム（１人残しで内藤組の勝利）オカダ・カズチカ、矢野通、石井智宏、ロッキー・ロメロ、ウィル・オスプレイ●

　（１）１２分５１秒　内藤、石井両者ＯＴＴＲ

　（２）１４分０３秒　矢野（横入り式エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ

　（３）１４分２７秒　ＢＵＳＨＩ（ＯＴＴＲ）矢野

　（４）１５分３２秒　オスプレイ（オスプレイ→片エビ固め）ＢＵＳＨＩ

　（５）１６分３８秒　高橋（ＯＴＴＲ）オスプレイ

　（６）１７分５３秒　オカダ（レインメーカー→片エビ固め）高橋

　（７）１９分５９秒　ＥＶＩＬ（ＯＴＴＲ）オカダ

　（８）２２分３１秒　ＥＶＩＬ（ＥＶＩＬ→片エビ固め）ロメロ

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