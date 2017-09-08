ＥＶＩＬ、イリミネーションマッチで快勝！オカダを場外に葬った
◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ」大会（７日、東京・後楽園ホール 観衆１６９５人満員札止め）
▼１０分１本勝負
△海野翔太（１０分００秒、時間切れ引き分け）八木哲大△
▼タッグマッチ２０分１本勝負
〇永田裕志、北村克哉（８分２５秒 バックドロップ・ホールド）中西学、岡倫之●
▼１０人タッグマッチ２０分１本勝負
〇金丸義信、ＴＡＫＡみちのく、タイチ、デイビーボーイ・スミスＪｒ、ランス・アーチャー（８分３２秒ハイボールＷ→片エビ固め）真壁刀義、リコシェ、田口隆祐、デビッド・フィンレー、川人拓来●
▼６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇高橋裕二郎、バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ（９分０８秒 ピンプジュース→片エビ固め）後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、バレッタ●
▼６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ジュース・ロビンソン、ハンソン、レイモンド・ロウ（７分３５秒 パルプフィクション→体固め）タマ・トンガ、タンガ・ロア、レオ・トンガ●
▼６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇鈴木みのる、エル・デスペラード、飯塚高史（１４分２９秒 反則負け）棚橋弘至、ＫＵＳＨＩＤＡ、マイケル・エルガン●
▼時間無制限イリミネーションマッチ
〇内藤哲也、ＥＶＩＬ、ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ、高橋ヒロム（１人残しで内藤組の勝利）オカダ・カズチカ、矢野通、石井智宏、ロッキー・ロメロ、ウィル・オスプレイ●
（１）１２分５１秒 内藤、石井両者ＯＴＴＲ
（２）１４分０３秒 矢野（横入り式エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ
（３）１４分２７秒 ＢＵＳＨＩ（ＯＴＴＲ）矢野
（４）１５分３２秒 オスプレイ（オスプレイ→片エビ固め）ＢＵＳＨＩ
（５）１６分３８秒 高橋（ＯＴＴＲ）オスプレイ
（６）１７分５３秒 オカダ（レインメーカー→片エビ固め）高橋
（７）１９分５９秒 ＥＶＩＬ（ＯＴＴＲ）オカダ
（８）２２分３１秒 ＥＶＩＬ（ＥＶＩＬ→片エビ固め）ロメロ