注 目 大相撲秋場所   プロ野球情報（１６日）   TGC写真特集
Facebook
Twitter

【ＤＥＥＰ】ＫＩＮＧレイナ＆和田、大みそかＲＩＺＩＮ出場をアピール…全試合結果

2017年9月17日7時0分  スポーツ報知
  • 判定勝利を収めた村田夏南子（中央＝左は藤田大和、左から２人目は才賀紀左右衛門）

　◆ＤＥＥＰ　７９　ＩＭＰＡＣＴ（１６日、東京・大田区総合体育館）

　１６日、大田区総合体育館で全１９試合が行われ、ＲＩＺＩＮで活躍する、ＫＩＮＧレイナ（２１）＝ＦＩＧＨＴ　ＣＬＵＢ　４２８＝、和田竜光（２８）＝吉田道場＝、村田夏南子（２４）＝フリー＝が勝利を収めＲＩＺＩＮ大みそか大会へのアピールに成功。また、メインイベントで行われたストロー級タイトルマッチは挑戦者の越智晴雄（３３）＝パラエストラ愛媛＝が一本勝ちで新王者に輝き最高の盛り上がりを見せた。

　◆全試合結果

　▽第１試合　○碓井健太郎（判定３―０）長谷川卓也●

　▽第２試合　○松林佑介（判定３―０）木村アビイマクワウ●

　▽第３試合　○新里佳彦（２回５４秒　ＴＫＯ）長谷川魁一●

　▽第４試合　柴ニャン（ノーコンテスト）統好

　▽第５試合　○川中孝浩（１回２分５秒　アナコンダチョーク）久保輝彦●

　▽第６試合　○高橋誠（判定２―０）中森祐人●

　▽第７試合　島袋チカラ（ノーコンテスト）中山ハルキ

　▽第８試合　○若菜千明（１回１分５５秒　ＫＯ）小林博幸●

　▽第９試合　○濱村健（２回１分３３秒　ＴＫＯ）￥Ａ＄Ｕ●

　▽第１０試合　○大山釼呑助（１回２分２０秒　腕十字）成田五等兵●

　▽第１１試合　○ＣＯＲＯ（１回２分６秒　フロントチョーク）小野隆史●

　▽第１２試合　○佐藤洋一郎（２回３分５９秒　フロントチョーク）片平なぎさ吉幸●

　▽第１３試合　○村田夏南子（判定３―０）奈部ゆかり●

　▽第１４試合　○藤野恵実（１回１分５０秒　チョークスリーパー）べク・ヒョンジュ●

　▽第１５試合　○ＫＩＮＧレイナ（１回４分４８秒　腕十字）キム・ヨンギ●

　▽第１６試合　○水野竜也（判定３―０）林源平●

　▽第１７試合　○芦田崇宏（判定３―０）ＤＪ．ｔａｉｋｉ●

　▽第１８試合　○和田竜光（２回４分５０秒　チョークスリーパー）ランボー宏輔●

　▽メインイベント　ストロー級タイトルマッチ　○越智晴雄（２回１分４７秒　フロントチョーク）カン・サトー●（１６日、東京大田区総合体育館）

  • 楽天SocialNewsに投稿！
格闘技
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ