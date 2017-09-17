【ＤＥＥＰ】ＫＩＮＧレイナ＆和田、大みそかＲＩＺＩＮ出場をアピール…全試合結果
◆ＤＥＥＰ ７９ ＩＭＰＡＣＴ（１６日、東京・大田区総合体育館）
１６日、大田区総合体育館で全１９試合が行われ、ＲＩＺＩＮで活躍する、ＫＩＮＧレイナ（２１）＝ＦＩＧＨＴ ＣＬＵＢ ４２８＝、和田竜光（２８）＝吉田道場＝、村田夏南子（２４）＝フリー＝が勝利を収めＲＩＺＩＮ大みそか大会へのアピールに成功。また、メインイベントで行われたストロー級タイトルマッチは挑戦者の越智晴雄（３３）＝パラエストラ愛媛＝が一本勝ちで新王者に輝き最高の盛り上がりを見せた。
◆全試合結果
▽第１試合 ○碓井健太郎（判定３―０）長谷川卓也●
▽第２試合 ○松林佑介（判定３―０）木村アビイマクワウ●
▽第３試合 ○新里佳彦（２回５４秒 ＴＫＯ）長谷川魁一●
▽第４試合 柴ニャン（ノーコンテスト）統好
▽第５試合 ○川中孝浩（１回２分５秒 アナコンダチョーク）久保輝彦●
▽第６試合 ○高橋誠（判定２―０）中森祐人●
▽第７試合 島袋チカラ（ノーコンテスト）中山ハルキ
▽第８試合 ○若菜千明（１回１分５５秒 ＫＯ）小林博幸●
▽第９試合 ○濱村健（２回１分３３秒 ＴＫＯ）￥Ａ＄Ｕ●
▽第１０試合 ○大山釼呑助（１回２分２０秒 腕十字）成田五等兵●
▽第１１試合 ○ＣＯＲＯ（１回２分６秒 フロントチョーク）小野隆史●
▽第１２試合 ○佐藤洋一郎（２回３分５９秒 フロントチョーク）片平なぎさ吉幸●
▽第１３試合 ○村田夏南子（判定３―０）奈部ゆかり●
▽第１４試合 ○藤野恵実（１回１分５０秒 チョークスリーパー）べク・ヒョンジュ●
▽第１５試合 ○ＫＩＮＧレイナ（１回４分４８秒 腕十字）キム・ヨンギ●
▽第１６試合 ○水野竜也（判定３―０）林源平●
▽第１７試合 ○芦田崇宏（判定３―０）ＤＪ．ｔａｉｋｉ●
▽第１８試合 ○和田竜光（２回４分５０秒 チョークスリーパー）ランボー宏輔●
▽メインイベント ストロー級タイトルマッチ ○越智晴雄（２回１分４７秒 フロントチョーク）カン・サトー●（１６日、東京大田区総合体育館）